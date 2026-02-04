Атаки на украинские шахты: ДТЭК раскрыл детали ударов и целей России

Шахта

Россия целенаправленно атакует украинские шахты, чтобы сорвать поставки угля и парализовать энергосистему страны.

Об этом сообщили в компании ДТЭК в Telegram.

По данным компании, уголь является ключевым ресурсом для работы теплоэлектростанций, которые обеспечивают миллионы украинских домов светом и теплом. Именно поэтому враг наносит удары не только по электростанциям, но и по шахтам, чтобы нарушить цепь поставок топлива.

Недавно на Днепропетровщине российские войска дважды обстреляли шахтные объекты ДТЭК. В частности, 1 февраля россияне атаковали автобус с шахтерами, когда они возвращались домой после смены. В результате атаки погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.

В ДТЭК отметили, что это сознательный террор против работников энергетической сферы, которые ежедневно обеспечивают страну светом и теплом. Компания вместе с семьями погибших и пострадавших оказывает всю необходимую поддержку.

«Вечная память коллегам, которые погибли, держа свет для страны», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что 1 февраля Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Погибло 12 шахтеров, еще 16 ранены. Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко назвал атаку россиян по автобусу шахтеров трагедией для всей страны.