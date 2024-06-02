Атаки оккупантов на энергосистему в Украине: сколько уйдет времени на восстановление

Сложной ситуация в энергосистеме будет оставаться еще не менее двух с половиной лет.

Во время последних ударов со стороны российских оккупантов украинская энергосистема получила много серьезных повреждений. Из-за чего быстро восстановить генерацию будет сложно.

Об этом в интервью NV сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

“Достаточно много было повреждений и вчера, и позавчера. И, к сожалению, есть дополнительные повреждения в энергосистеме, тактически очень усложнившие ситуацию. Некоторые критические вещи будут устранены довольно быстро, то есть в течение максимум двух-трех дней мы из режима аварийных отключений должны выйти. Но вообще ситуация с генерацией от этого не улучшится. Генерация, к сожалению, значительно пострадала и восстановить ее быстро невозможно”, — подчеркнул Александр Харченко.

Он также добавил, что сложной ситуация в энергосистеме будет оставаться еще не менее двух с половиной лет.

Напомним, что оккупанты во время атаки повредили две теплоэлектростанции ДТЭК.

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