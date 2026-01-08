ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

Атаки РФ и непогода: какая ситуация со светом в Украине 8 января

Непогода полностью или частично обесточило 83 населенных пункта в трех областях.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Энергетики

Энергетики / © Associated Press

Ночью и утром враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях. Как следствие — к утру до сих пор остается обесточенным большинство потребителей в Днепропетровской области. Также сложна ситуация с энергоснабжением в Запорожье.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«В результате боевых действий есть также новые обесточивания на Донетчине и Харьковщине. Везде, где это позволяет ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Из-за обусловленной обстрелами сложной ситуации в энергосистеме — в Донецкой области применены графики аварийных отключений», — говорится в сообщении.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 8 января, по состоянию на 9:30 его уровень был на 1,9% ниже, чем в это время предыдущего дня — в среду. Причина перемен — значительное количество обесточенных в результате российских обстрелов потребителей.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Из-за сильных снегопадов и налипания мокрого снега — не утро полностью или частично были обесточены 83 населенных пункта — в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. Восстановлением поврежденных линий занимаются ремонтные бригады облэнерго.

Напомним, из-за российской атаки около 22:00 7 января произошел массовый блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожье блэкаут длился около семи часов.

На Днепропетровщине из-за проблем со светом в школах большинства населенных пунктов области продлили каникулы. Утром, 8 января, ремонтные работы продолжаются — без электро- и водоснабжения остаются более миллиона абонентов.

Дата публикации
Количество просмотров
160
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie