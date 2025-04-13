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Атаки РФ на Одессу: дроны попали в авто прямо во время движения (видео)
В результате атаки на Одессу пострадали 5 человек.
Поздно вечером, 13 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.
Позже Кипер уточнил, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали не четверо, а пять человек. Они получили осколочные ранения и ожоги. Наши врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Между тем, в Сети появилось видео горящих автомобилей, в которые попали вражеские дроны. На кадрах видно, что после падения «шахеда» посреди дороги образовалась воронка и горит авто.
«На дороге просто воронка от „шахеда“, после чего машина на скорости влетает в столб…», — отмечают в местном паблике.
Как уточняют в другом паблике, по словам очевидцев, водитель успел выбежать из машины перед тем, как она сгорела.
Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.