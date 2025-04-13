Атаки РФ на Одессу: дроны попали в авто прямо во время движения (видео)

Горящий автомобиль, в который попал «Шахед» / © t.me/xydessa

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Поздно вечером, 13 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По предварительной информации, в результате удара пострадали четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили, есть возгорание. Над ликвидацией последствий атаки работают все соответствующие службы.

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Позже Кипер уточнил, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали не четверо, а пять человек. Они получили осколочные ранения и ожоги. Наши врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Между тем, в Сети появилось видео горящих автомобилей, в которые попали вражеские дроны. На кадрах видно, что после падения «шахеда» посреди дороги образовалась воронка и горит авто.

Дата публикации 23:06, 13.04.25 Количество просмотров 50 В Одессе под удар дронов попали автомобили

«На дороге просто воронка от „шахеда“, после чего машина на скорости влетает в столб…», — отмечают в местном паблике.

Как уточняют в другом паблике, по словам очевидцев, водитель успел выбежать из машины перед тем, как она сгорела.

Напомним, что по обновленным данным, в результате ракетного удара РФ по Сумам погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Пострадали 117 человек, из них 15 детей.