Атаки РФ по энергообъектам: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский подчеркнул, что в нынешнем году Украина готова отвечать террористам за ракетные атаки.

Украина готовится, что в ближайшее время Россия начнет атаковать энергетические объекты.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания в среду, 25 октября.

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"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше наших границ", — отметил он.

Кроме того, во время заседания он получил отчеты о поступлении техники, боеприпасов, новых контрактах и новых поставках и заслушал информацию о фронте. По его словам, тяжелые бои сейчас идут за Авдеевку и Купянск.

"Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции. Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Борова. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", — говорится в его сообщении.

Ранее сообщалось, что удары по энергосистеме стали более циничными.

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