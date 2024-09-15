Атаки РФ по Украине: Зеленский поразил количеством выпущенных авиационных бомб и БПЛА

Зеленский отметил, что Украина нуждается от партнеров ПВО и дальнобойных ракет.

За эту неделю, 9-15 сентября, Россия выпустила по Украине более 800 авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"За эту неделю россияне применили против Украины около 30 ракет разных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных беспилотников. Украине нужна сильная поддержка партнеров в нашей защите жизни от российского террора: ПВО, дальнобойность, поддержка наших воинов. Все то, что поможет вынудить Россию завершить эту войну", — написал глава государства.

Зеленский поблагодарил "всех в мире, кто нам помогает и поддерживает".

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

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