Атаки РФ повлияли на железную дорогу: где и как "УЗ" изменила движение поездов
Атаки повлияли на движение поездов в некоторых областях — вместо них будут курсировать автобусы.
В субботу, 21 февраля, в ряде областей Украины изменено движение поездов из-за ситуации безопасности. В частности, между Днепром и Запорожьем курсируют автобусные маршруты.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
«Наши мониторинговые группы работают в усиленном режиме — движение сохраняем с учетом ситуации безопасности», — подчеркнули в УЗ.
Сумская и Черниговская области
Региональные поезда временно курсируют «до» и «с» Конотопа Сумской области. Кроме того, с 21 февраля на Нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения. Изменения в графике:
№6913 Нежин — Киев-Пассажирский отправление 08:23, прибытие — 11:01 (вместо 8:53 и 11:24 соответственно).
№6803 Гребенка — Киев-Волынский отправление — 04:30 (вместо 04:34), прибытие — 07:44.
№6804 Киев-Пассажирский — Яготин отправление 07:08, прибытие — 09:33 (вместо 06:55 и 09:08 соответственно).
Харьковская и Донецкая области
От Лозовой в Харьковской области — в Краматорском направлении пассажиры едут автобусами. Поезд №101/102 Барвенково — Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы Изюмского направления следуют расписанию.
Запорожская область
В настоящее время движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Как сообщалось, «Укрзализныця» сделала поезд Одесса-Днепр ежедневным. Речь идет о рейсе №54/53 Одесса — Днепр. Маршрут поезда охватывает ключевые станции: Вознесенск, Помощную, Кропивницкий, Знаменку, Александрию и Каменское.