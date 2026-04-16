Атаки РФ уничтожают запасы горючего: эксперт назвал решение

После короткой паузы на Пасху российские войска возобновили удары по Украине, в частности, по топливной инфраструктуре. Из-за атак уже зафиксированы значительные потери горючего на миллионы долларов.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в течение недели горели нефтебазы в Кривом Роге, Днепре и Одесской области, в результате чего были потеряны тысячи тонн горючего.

Текущая ситуация еще раз показала критическую потребность в разработке запасов горючего. В то же время реализовать это сложно из-за постоянных обстрелов, уничтожающих инфраструктуру.

Как защитить горючее от атак РФ

Куюн убежден, что решением проблемы может стать строительство подземных хранилищ горючего.

«Нужно идти под землю — создавать подземные хранилища. Еще со времен СССР и советской армии есть несколько таких хранилищ, но они в большинстве своем непригодны для использования. Надо восстанавливать и строить новые. Если не на весь необходимый объем запасов (а это по европейскому нормативу 90 дней потребления), то хотя бы на часть», — считает он.

По словам эксперта, вопросы формирования резервов обсуждались в ходе экстренных встреч с участием президента, чиновников и представителей топливного рынка. Среди идей — создание страхового фонда за счет акциза для компенсаций за разрушенные нефтебазы.

Куюн также отметил, что закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов формально действует уже более года, однако фактически не работает из-за отсутствия необходимых подзаконных механизмов и нехватки резервуаров.

Ситуация с горючим в Украине

Ранее речь шла о том, что в Украине пока нет предпосылок для снижения цен на бензин. Дело в том, что часть горючего продается ниже рыночной стоимости, что приводит к убыткам госкомпаний. Такая ситуация нестабильна и не может обеспечить долговременное удешевление горючего.

Кроме того, цены зависят от внешних факторов, в частности, ситуации на мировом рынке нефти и геополитической нестабильности. Следовательно, в ближайшее время падение стоимости не ожидается.