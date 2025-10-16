Атаки России на украинскую энергетику: что прогнозируют эксперты на зиму

Украинцам стоит подготовиться к вероятным блэкаутам зимой / © ТСН.ua

Россия кардинально изменила тактику своих атак, пытаясь полностью уничтожить энергетикуУкраины. Из-за массированных обстрелов, ситуация с электроснабжением остается крайне сложной.

Эксперты прогнозируют дефицит света и предупреждают украинцев о необходимости готовиться к длительным зимним отключениям.

Подробнее об изменении тактики РФ и прогнозы на зиму — читайте в материале ТСН.ua

Россияне пытаются полностью уничтожить энергетику Украины

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что Россия кардинально изменила тактику атакна энергосистему Украины.

Зайченко отметил, что с сентября атаки РФ стали более точечными и массированными, направленные на ключевые подстанции в прифронтовых регионах, включая объекты «Укрзалізниці» и облэнерго.

Следствием этих чрезвычайно тяжелых ударов стало введение постоянных графиков ограничения потребления в таких областях, как Сумская и Черниговская. Зайченко также отметил, что враг использует новое вооружение с измененными техническими характеристиками.

Руководитель ведомства сравнил последние атаки россиян на объекты инфраструктуры со стратегией «выжженной земли» на фронте.

Зайченко отметил, если раньше Кремль пытался одним масштабным ударом вывести из строя всю систему (запуская до 100 ракет), то теперь цель врага — постепенно стереть энергообъекты с лица земли, доведя их до непригодного для эксплуатации состояния.

«Сначала была цель за три дня взять Киев, а потом изменилась на тактику выжженной земли. Теперь они это делают с энергетикой. На каждую подстанцию (ПС) „Укрэнерго“ и облэнерго осуществляются массированные атаки, летит огромное количество дронов, которые пытаются стереть с лица земли наши объекты», — рассказал глава правления «Укрэнерго».

Несмотря на сложность ситуации, глава «Укрэнерго» заверил, что благодаря опыту и помощи партнеров, бригады демонстрируют чрезвычайно быстрые темпы восстановления, что является «недостижимым ни для кого в мире».

Украинцам стоит готовиться к длительным отключениям

В Минэнергосообщают, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак, во всех регионах Украины 16 октября применяются аварийные отключения электроэнергии. Также там отметили, что оператор системы передачи вынужденно применяет графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

По сообщению НЭК «Укрэнерго», 17 октября, с 07:00 до 22:00, во всех регионах Украины запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

В то же время глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко прогнозирует, что аварийные отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться еще около недели, хотя в некоторых областях ситуация может стабилизироваться позже.

Блэкаут

Ранее Зайченко в комментарии Укринформусообщал, что сейчас в Украине не планируют вводить графики почасовых отключений электроэнергии для населения.

В то же время источники Украинской правдыв энергоотрасли прогнозируют, что украинцам следует подготовиться к дефициту электроэнергии и длительным отключениям зимой

По наиболее вероятному сценарию будет режим «4 на 2»: то есть четыре часа без света будут чередоваться с двумя часами со светом.

Какие регионы под прицелом РФ

В УП также отметили, что самая тяжелая ситуация ожидается в прифронтовых и приграничных регионах (Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская и Херсонская области).

Там отметили, что основная проблема этих регионов заключается в ограниченной способности ПВО защитить все энергообъекты. Даже самые мощные системы не могут перехватить 30-50 дронов и ракет одновременно, а для остановки энергоблока часто достаточно одного попадания.

Издание отмечает, что хотя подстанции можно отремонтировать быстро, отсутствие доступной генерации для покрытия спроса остается критическим.

Украинцев призывают экономить свет и газ

Председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий призываетукраинцев экономно использовать голубое топливо после российских атак по инфраструктуре.

«Обращаюсь ко всем — по возможности потребляйте газ экономно. Каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение. Есть силы справиться и с этим. Спасибо всем, кто помогает», — отметил председатель правления компании.

В ведомстве отмечают, что РФ в шестой раз за октябрь атакует объекты газовой инфраструктуры Украины.

В то же время в «Укрэнерго» также отметили, что энергетическая система Украины сейчас нуждается в поддержке населения, из-за значительных повреждений на объекты энергетики, вызванных обстрелами РФ.

Поэтому украинцев призывают относиться экономно к потреблению электроэнергии. Особенно это касается пиковых (в смысле нагрузки) часов на энергосистему, то есть утром и вечером.

В частности в Укрэнерго предоставили следующие советы:

не включать несколько мощных электроприборов одновременно;

не включать свет в пустых комнатах и кабинетах;

выключать из розетки электроприборы, которыми не пользуетесь (они все равно потребляют электроэнергию);

по возможности, украинцев просят перенести энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время (время после 22:00 — это период наименьшей нагрузки на энергосистему);

позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие, потому что в масштабах государства это имеет очень весомый эффект;

пользоваться энергосберегающей бытовой техникой, если есть такая возможность.

Будет ли свет и газ зимой

Исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк в комментарии 24 Каналурассказал, что несмотря на различия в характере повреждений и необходимых восстановительных работ, вызванных обстрелами, пока общее состояние энергосистемы удается держать под контролем.

Однако Павлюк предупредил, что зимой могут возникнуть проблемы с подачей воды.

По его словам, если из-за обстрелов не будет достаточного количества электроэнергии, то мощные насосы водоканалов вынуждены будут работать на дизельных генераторах.

Проблема в том, что эти насосы очень большие и требуют мегаватт энергии. Обеспечить такую мощность с помощью генераторов или газопоршневых машин чрезвычайно сложно.

«И они фактически работают в резервном режиме, то есть с такой минимальной подачей. Вместе с тем есть следующая проблема. Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно водоподачу, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду», — добавляет господин Святослав.

Тепловая электростанция / © Associated Press

Он также отметил, что ситуация с водоснабжением может отличаться в разных городах Украины.

В то же время специалист по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии "24 Каналу" сделал оптимистичный прогноз относительно ситуации со светом зимой.

По его словам общее состояние энергосистемы страны находится в удовлетворительном состоянии.

«Дело в том, что общее состояние энергосистемы достаточно хорошее. При этом система работает стабильно, запасы есть, а защита плотная. Впрочем, как и раньше, я и мои коллеги отмечали, что это не исключает аварийных ситуаций, которые могут возникать после очередного обстрела России», — отметил эксперт.

Он отметил, что повреждения, которые произошли в Чернигове, Шостке и Нежине, требуют ремонта региональных энергосетей. Как рассказал эксперт, это означает, что в пострадавших регионах придется еще некоторое время применять графики ограничения мощности (отключений света), пока продолжаются восстановительные работы.

«Для того, чтобы таких случаев становилось меньше, правительству нужно сосредоточиться на выполнении тех задач, которые были уже поставлены, не дожидаясь конца этого года или следующего года», — подчеркнул эксперт.

Как подготовиться к вероятному блэкауту

На фоне постоянных российских атак на энергосистему, отключения света снова становятся частью жизни украинцев. В Центре стратегических коммуникаций отмечают: готовность к блэкауту — это не только комфорт, но и финансовая безопасность, поскольку без электричества терминалы и банкоматы не работают.

Финансовый запас на «черный день»

Специалисты советуют иметь запас наличных на одну-две недели. Если семья в среднем тратит 1 000 грн в день, оптимальный резерв составит 10 000-15 000 грн. Важно иметь купюры разного номинала, включая мелкие деньги, чтобы не иметь проблем с расчетом в магазинах, транспорте или на рынках, где часто не хватает сдачи.

Что еще нужно иметь

Кроме наличных, стоит заранее позаботиться о других важных вещах:

Связь: Запишите самые важные контакты на бумаге. Расскажите детям, где хранятся эти записи, если телефон разрядится.

Аптечка: Подготовьте запас лекарств, которые вы принимаете постоянно, а также базовые средства от простуды и боли.

Документы: Держите копии паспортов, ИНН и медицинских справок в водонепроницаемом пакете.

Вода и еда: Запаситесь питьевой водой (около 3 литров на человека в день) и технической (10-12 литров). Выбирайте продукты длительного хранения: консервы, крупы, орехи, сухофрукты и шоколад.

Источники тепла: Стоит иметь грелки (электрические, водяные или каталитические). Если есть возможность, приобретите генератор — он позволит использовать обогреватели, но устанавливать его нужно только на открытом воздухе, не ближе чем в 6 метрах от окон.

Также, специалисты настоятельно советуют утеплить жилье заранее: устранить щели в окнах и дверях, использовать герметик и установить теплоотражающие экраны за батареями, чтобы минимизировать потери тепла.

Ранее ТСН.ua писал о том, готова ли Украина к отопительному сезону 2025-2026 и к каким вызовам стоит готовиться украинцам.

