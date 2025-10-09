Атаки России на железную дорогу Украины: что известно о новых угрозах и какие цели Кремля

"Укрзализныця" / © commons.wikimedia.org

За последние несколько недель российская армия усилила удары по железнодорожной инфраструктуре Украины, превратив ее в одну из главных целей.

Враг обстреливал железную дорогу на Полтавщине, Одесчине, Харьковщине и Сумщине, что привело к повреждениям депо, путей и к жертвам среди пассажиров и сотрудников «Укрзализныци».

Какие цели Кремля — читайте в материале ТСН.ua.

Россия атакует украинскую железную дорогу

В октябре армия РФ усилила удары по транспортной инфраструктуре Украины.

Ночью 2 октября РФ осуществила массированный удар по железной дороге на Одесчине. Тогда оккупанты попали в депо, ранения получил машинист поезда. В то же время были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на севере, в частности в Конотопе.

Последствия атаки РФ на Одессу / © Алексей Кулеба

4 октября оккупанты ударили по пассажирскому поезду и вокзалу в Шостке на Сумщине. Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что враг обстрелял два поезда, которые направлялись в прифронтовые регионы: пригородного сообщения (Шостка — Терещенское/Новгород-Сиверский) и дальнего сообщения (Киев — Шостка).

В результате атаки семь пассажиров и одна сотрудница «Укрзализныци» попали в больницы.

Тогда Перцовский отметил, что УЗ вводит срочные изменения маршрутов сообщения с прифронтовыми громадами, чтобы усложнить россиянам охоту на поезда.

Ночью 7 октября оккупанты обстреляли Полтавскую область. Враг повредил локомотивное депо, тяговые подстанции и энергообъект.

Атака на железную дорогу в Полтаве / © Алексей Кулеба

Атака на железную дорогу в Полтаве / © Алексей Кулеба

В ночь на 8 октября российская армия атаковала Черниговщину, направив на товарный эшелон 12 дронов-камикадзе «Шахед». В результате удара повреждены железнодорожные пути, и движение поездов было приостановлено. Тогда было затруднено движение поездов Нежинского направления: несколько рейсов, в частности в Киев, пришлось отменить.

В четверг, 9 октября, россияне атаковали железную дорогу на границе Сумской и Черниговской областей. Как следствие, на Сумщине изменили движение поездов.

Ранее, 17 сентября, Россия нанесла комплексный удар по железнодорожной инфраструктуре. Вследствие обесточивания на Днепропетровском направлении были задержки движения ряда поездов.

Кроме того, в ночь на 28 августа российские войска осуществили целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов «Интерсити+».

Почему россияне атакуют украинскую железную дорогу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне атакуют железнодорожную инфраструктуру, чтобы запугать украинцев.

«Они бьют по логистике. Они бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам. Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться», — рассказал Зеленский.

Ранее вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба отмечал, что цель врага — погрузить Украину во тьму.

«Цель врага очевидна — Россия пытается сделать оружием холод и тьму. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу „Укрзализныци“, которая остается критической артерией страны», — отметил вице-премьер.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов в комментарии для сайта ТСН.ua рассказал, что атакуя железную дорогу, враг планирует уничтожить экономику Украины.

«Основную массу грузов и товаров перевозят по железной дороге. Вы не перевезете эшелон боеприпасов. Если пересчитать, то в фурах это будут такие конвои, которые растянутся, пожалуй, на всю протяженность нашей страны. Россияне это понимают. Особенно тяжелая техника, гусеничная техника, она далеко не поедет. Ее надо перевозить по железной дороге. Поэтому Российская Федерация привязывается к железной дороге», — разъяснил военный эксперт.

По словам Жданова, поражение подвижных целей, таких как эшелоны, наносит двойной урон:

нарушается транспортное сообщение (разрушает саму железную дорогу);

уничтожается груз (например, изуродованная бронетехника), который потом сложно восстанавливать и убирать. Это значительно большая проблема, чем просто ремонт пути.

Жданов отметил, что российская армия понимает, что делает. Тот факт, что дроны попадают в подвижной состав, свидетельствует, что «Шахеды» находятся на дистанционном управлении, а оператор может корректировать их полет.

В то же время военный эксперт по РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов отмечает, что российские войска изменили тактику, найдя «ахиллесову пяту» украинской железной дороги. Он отмечает, что враг больше не бьет по вагонам или по полотну, которое легко ремонтируется. По его словам, россияне сосредоточились на локомотивах.

Как отмечает эксперт, без локомотивов железная дорога остановится. Враг системно отслеживает их движение, а затем наносит удар по местам стоянки.

Это свидетельствует о системной работе врага, которая направлена на парализацию военной и гражданской логистики Украины.

Пассажирские поезда также под прицелом РФ

Военный эксперт Олег Жданов предупреждает, что существует угроза и для пассажирских поездов, поскольку атаки являются частью российского геноцида и попытками принудить Украину к капитуляции. Удары могут быть направлены по обычным электровозам, чтобы парализовать тяговую силу.

«Таким образом, через такие зверские убийства они пытаются сформировать общественное мнение, что лучше капитуляция, чем война. Поэтому я не исключаю, что они будут бить и по пассажирским поездам. Тем более, что обычный пассажирский поезд, если это не „Интерсити“, не скоростной, его тянет обычный электровоз, который является тяговым железнодорожным составом, что особенно важно — лишить и заставить пересесть на паровозную тягу», — рассказал Жданов.

Также эксперт объяснил, как врагу удается определить свои цели: по его словам, российская армия ведет активную разведку дронами. Жданов привел пример, когда недавно два дрона-разведчика пролетели над Киевом, фиксируя передвижения. Эти дроны летели на высоте, недосягаемой для пулеметов.

Поезд / © "Укрзализныця"

Жданов рассказал, что пассажирские поезда россияне могут атаковать где угодно, но удар по тепловозу на перегоне приведет к сходу поезда с рельсов и большему количеству жертв, что является более сложной проблемой для разбора завалов.

«Где поймали, там и ударили. И они же могут просто ударить по тепловозу, по тяговой силе. Кстати, в Шостке первый „Шахед“ ударил по тепловозу, а потом уже второй ударил по перрону рядом с вагоном. И тогда основное количество жертв было после второго удара. Могут так, а могут на перегоне. Так будет большее количество жертв, будет сход поезда с рельсов, и разбирать эти завалы будет гораздо сложнее», — отметил эксперт.

Как защитить железную дорогу Украины

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос отмечает, что необходимо сделать надлежащую защиту объектов инфраструктуры Украины от российских атак.

Для защиты тепловозов он предложил создавать «островки безопасности» с использованием комплексов «Рапан-15», которые могут отразить атаку нескольких дронов.

«Есть комплексы защиты под названием „Рапан-15“ и они себя хорошо зарекомендовали по защите крупногабаритной техники. Они могут адаптироваться под защиту этих самых тепловозов. Можно сделать „островки безопасности“, где эти тепловозы будут заходить под защиту этого комплекса и храниться», — рассказал Кривонос.

По его словам, также эффективным решением является система аэрозольного задымления периметра станций, которая дезориентирует вражеские дроны и является практичным и бюджетным вариантом.

«Аэрозонное задымление, генераторы дыма, которые продаются у нас в специализированных магазинах. Если выставлять по периметру станции, сделать автоматизированное управление, при угрозе нанесения ударов осуществляется задымление этой станции, и враг уже не видит, куда именно и как бить. Это дешево и достаточно практично», — добавил Кривонос.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов рассказал о двух способах, как защититься от ударов по железнодорожной инфраструктуре:

первый — использовать средства радиоэлектронной борьбы, которые могут прикрывать и подвижные составы, и вообще железнодорожные узлы;

второй — усилить вооружение, ведь, по словам эксперта, пулеметы неэффективны в борьбе с беспилотниками.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как Россия пытается погрузить Украину во тьму.

