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Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины

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Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины

gettyimages.com

Продолжаются бои.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook.

В частности, 22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои.

Потери врага составили:

  • личного состава – до 130$
  • танков – 3;
  • БМП – 3;
  • БТР – 4;
  • ББМ – 1;
  • АО – 13;
  • БПЛА – 2.

Смерть врагам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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