Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины

Продолжаются бои.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook.
В частности, 22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои.
Потери врага составили:
- личного состава – до 130$
- танков – 3;
- БМП – 3;
- БТР – 4;
- ББМ – 1;
- АО – 13;
- БПЛА – 2.
Смерть врагам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
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