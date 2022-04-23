Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины

Атаки российских военных и уничтожение склада с топливом: какая ситуация на востоке Украины

Продолжаются бои.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в Facebook.

В частности, 22 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В результате был уничтожен склад с топливом и боеприпасами. Продолжаются бои.

Потери врага составили:

личного состава – до 130$

танков – 3;

БМП – 3;

БТР – 4;

ББМ – 1;

АО – 13;

БПЛА – 2.

Смерть врагам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Также читайте Утраты врага и усиление контрдиверсионной работы: какая ситуация на юге Украины

Читайте также:

Чего ожидать на востоке Украины в ближайшие дни – разговор с военным экспертом