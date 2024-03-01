Атаки "Шахедов" по Украине: сколько дронов Россия выпустила в феврале и о чем это свидетельствует

Враг запускал иранские дроны по нашим мессам чуть ли не ночью.

За февраль российские оккупанты запустили Украиной 356 Shahed-131/136. Самый многочисленный пуск был зафиксирован 11 февраля – 45 дронов-камикадзе.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он акцентирует, что общее количество пусков в месяц не сильно отличается от январского показателя, а также октября-ноября 2023 года. Это в пределах 300–400 пусков в месяц. Исключением стал рекордный декабрь 2023 – 625 пусков.

“Из этого можно сделать два осторожных вывода. Или производство Shahed-131/136 стагнирует или идет процесс поступательного накопления», – считает Коваленко.

Напомним, РФ ночью 1 марта ударила ракетами С-300 и дронами.

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