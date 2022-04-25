Атаковали весь день: оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ под Изюмом в Харьковской области

Атаковали весь день: оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ под Изюмом в Харьковской области

Бойцы 95-й бригады сдержали штурм российских оккупантов и успешно отразили атаку.

На Изюмском направлении оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник.

По информации волонтера, российские оккупанты совершили атаку на позиции ВСУ с помощью танков.

"Атаковали весь день по ххх и ххх. По ххх очень много артобстрелов. За день две атаки врага — противник остановлен. 2 авиа и 3 ракетных удара. По Харькову и 92 ОМБр — 38 артиллерийских обстрелов. 95 бригада — столкновения в течение дня были, не сдали.

Утраты противника:

Танки –6;

БМП-2;

УР-77 – 1», – рассказал Доник.

Среди личного состава оккупантов есть потери — около 50 человек, в том числе с санитарами.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ.

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