Крымский мост / © Associated Press

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Российские оккупационные власти заявили об ударе по Крымскому мосту 16 ноября, из-за которого пришлось ограничить движение транспорта. В Керчи развертывают оперативный штаб.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В этой связи движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня», — написал гауляйтер.

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По его словам, для ликвидации последствий происшествия привлекли все необходимые службы. В Керчи также развернут оперативный штаб.

За информацией о паромном сообщении между Крымом и портом «Кавказ» Аксенов сказал обращаться в «Министерство транспорта» оккупированного полуострова.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Крымский мост в целом устоял. Повреждения оценивают специалисты», — пишут местные телеграм-каналы.

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В свою очередь украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на подписчиков сообщил, что в 05:38 была атакована одна из арок судоходного пролета моста. В настоящее время специалисты обследуют ее состояние.

Пророссийские паблики пишут, что боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. От удара арку визуально повело примерно на 15 градусов.

После атаки с обеих сторон Крымского моста в очередях застряли около 2000 машин.

Крымский мост после атаки 16 ноября

В свою очередь Минобороны России сообщило о самой большой ночной атаке на регионы страны-агрессора с начала войны. Как утверждается, в ночь на 16 ноября над 15 регионами РФ, оккупированным Крымом, Азовским и Черным морями было якобы сбито 1336 беспилотников.

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Напомним, в октябре стало известно, что российские военные срочно усиливают защиту Крымского моста, выстраивая вокруг него многоуровневую оборону против украинских морских дронов. Акваторию патрулируют корабли ФСБ, а командование Черноморского флота РФ усилило тренировку по отражению морских атак с участием ПВО, РЭБ, беспилотников и патрульных катеров.

К слову, капитан 1 ранга в отставке Степан Якимяк оценивал, что у Силы обороны Украины уже есть все необходимые способности, чтобы окончательно вывести Крымский мост из строя, но, вероятно, они откладывают удар, чтобы дать желающим возможность выехать с оккупированного полуострова.

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