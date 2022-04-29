«АТБ» одной из первых торговых сетей возвращается в Бучу и Ирпень

Магазины крупнейшей национальной торговой сети АТБ одними из первых возобновляют работу в наиболее пострадавших от зверств оккупантов пригородных киевских населенных пунктах Буча и Ирпень. Крупнейший национальный ритейлер, магазины и логистические базы которого также пострадали из-за обстрелов и мародерства российских оккупантов, помогает людям вернуться в мирную жизнь на безопасных территориях.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «АТБ», сегодня, 29 апреля, возобновили работу два магазина сети в Ирпене по ул. Соборной, 25 и ул. Центральной, 15а, а в Буче — на ул. Энергетиков, 6.

Помещения магазинов были частично повреждены во время боев на этих территориях. Как только кафиры покинули эти населенные пункты, компания «АТБ» приложила все усилия, чтобы в кратчайшие сроки устранить все повреждения и подготовить магазины к работе», — рассказали в «АТБ» о последствиях действий российских захватчиков и подготовке к открытию магазинов в Ирпене и Буче. .

За время оккупации этих пригородов украинской столицы товарные запасы магазинов «АТБ» были разворованы мародерами и русскими солдатами. Персонал местных магазинов также несколько дней, как и жители города, был заблокирован в оккупации, пока большинство жителей покинуло опасные населенные пункты. Сейчас местные власти Бучи и Ирпеня производят восстановительные работы улиц – понемногу в эти города возвращается жизнь, оживает инфраструктура.

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

"АТБ" в Ирпене

Как известно, с первых дней войны пригород украинской столицы Буча и Ирпень приняли на себя жесточайшие удары российских оккупантов. Здесь была разрушена, разграблена и уничтожена гражданская инфраструктура, включая продуктовые магазины локальных и сетевых ритейлеров, среди которых и «АТБ».

К настоящему времени с учетом открывающихся в Ирпене, Буче и других населенных пунктах столичного региона магазинов, сеть «АТБ» уже возобновила деятельность около 50 своих магазинов на мирных украинских территориях, откуда украинские воины выбили оккупантов. Ранее вернулись к работе десятки магазинов АТБ в Сумах и области, на Черниговщине и Киевщине. В начале мая, как уточнили в АТБ, сеть возобновит работу еще трех магазинов сети в Киеве на Лесном проспекте, 28, проспекте Лобановского, 119 и ул. Ушинского. Также в начале мая возобновит работу магазин сети «АТБ» в селе Счастливое, расположенном на полпути из Киева в Борисполь.

"АТБ" в Буче

"АТБ" в Буче

"АТБ" в Буче

"АТБ" в Буче

С первых дней войны АТБ делает все возможное для заполнения магазинов широчайшим ассортиментом доступных товаров. Многие поставщики сети оказались в зонах боевых действий, на оккупированных территориях или были отрезаны от транспортного сообщения из-за разрушения дорожной инфраструктуры. Впрочем, компания «АТБ» в течение более двух месяцев пока Украина противостоит российским захватчикам, оперативно нашла новых поставщиков, а также наладила собственный импорт продовольствия и товаров первой необходимости из-за рубежа для удовлетворения спроса и преодоления дефицита определенных продуктов питания украинского производства. На полках АТБ можно увидеть товары из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии, Турции и других стран. Как известно, такой оперативный импорт разрешило украинское правительство на время войны: зарубежные товары можно продавать в украинских торговых сетях в оригинальных упаковках из стран происхождения без дублирования надписей на украинском языке.

С начала вторжения российских войск в Украину вклад корпорации «АТБ» в обороноспособность страны и реализацию гуманитарных проектов превысил 200 млн. грн., из них 100 млн. грн. направлено на гуманитарные проекты для оказания помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и приютам для беженцев.

В работающих магазинах АТБ действует общенациональная программа сбора продуктов, гуманитарной помощи и экипировки для защитников Украины. В рамках этого проекта «АТБ» передала украинским защитникам более 100 тонн жизненно важных грузов, которые команда сети часто доставляет самостоятельно в места, где наибольшая потребность.