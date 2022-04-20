«АТБ» передала для нужд ВСУ и ТрО более 100 тонн гуманитарной помощи

В рамках реализации корпорацией «АТБ» национального проекта по сбору гуманитарной помощи для нужд подразделений ВСУ и ТРО через магазины крупнейшей национальной торговой сети собрано и передано более 100 тонн необходимых товаров и продуктов питания.

«На сегодняшний день во всех магазинах торговой сети «АТБ», которые функционируют, сформированы соответствующие пункты сбора гуманитарной помощи, которые координируют и передают для нужд подразделений ВСУ и ТРО необходимые продукты, товары, медицинскую продукцию и средства экипировки. Каждый украинец может внести свой вклад в обороноспособность нашей страны, оказав необходимую помощь в ближайшем работающем магазине «АТБ». Информацию о ее перечне и порядке передачи можно прочитать у входов в магазины», – рассказали о проекте и его результатах в пресс-службе корпорации «АТБ».

Собранную помощь для защитников Украины команда сети часто самостоятельно доставляет в места, где это наибольшая потребность.

С начала вторжения российских войск в Украину вклад корпорации «АТБ» в обороноспособность страны и реализацию гуманитарных проектов превысил 200 млн грн. Из них 100 млн. грн. направлено на гуманитарные проекты для оказания помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и убежищам для беженцев.