АТБ предоставляет подвальные помещения своих работающих магазинов под бомбоубежища

Всеукраинская сеть АТБ предлагает украинцам укрываться от авианалетов и бомбардировок в подвальных помещениях магазинов.

«С сегодняшнего дня магазины торговой сети «АТБ» в которых есть подвальные помещения открывают их для всех, кому негде спрятаться в период воздушной тревоги. В них также будет сформирован необходимый запас питьевой воды», написал у себя в Facebook Сергей Демченко, руководитель службы коммуникаций корпорации АТБ.

В качестве укрытий доступны все работающие магазины сети. Постоянно обновляемый список временно закрытых магазинов АТБ доступен по этой ссылке. А по этой ссылке доступен полный перечень магазинов сети АТБ по всей Украине, у которых есть подвальные помещения.

«Спрятаться в подвальном помещении можно будет только в работающих в настоящее время магазинах. – подчеркнул официальный представитель АТБ Сергей Демченко. – В период действия комендантского часа подвальные помещения и магазины будут закрыты», уточнил он.

Ранее сеть АТБ заявила, что работает в усиленном режиме в связи с военными действиями в Украине. В то же время компания располагает достаточными запасами продуктов питания и товаров повседневного потребления, чтобы обеспечить максимально возможный в нынешних обстоятельствах ассортимент, а также предложить товары и продукты первой необходимости. Складских запасов сети хватает и для обеспечения заполнения полок АТБ, и для помощи украинским воинам защитникам.

В отдельных локациях присутствия магазины АТБ могут временно закрываться на опасный период активных боевых действий, но сеть работает. Также в связи со сложной дорожно-транспортной обстановкой и многочисленными подрывами мостов могут быть перебои с поставками отдельных товаров, но АТБ интенсивно работает с поставщиками, чтобы получить их продукцию и оперативно координирует свою логистику, чтобы обеспечит наличие товаров на полках магазинов.