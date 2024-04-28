"Атеш" обнаружил одну из крупнейших нефтебаз в Джанкое и передал координаты ВСУ

В ходе разведки партизаны зафиксировали пути логистики и технику РФ, используемую для перевозки нефтепродуктов.
Партизаны движения "АТЕШ" разведали одну из крупнейших нефтебаз в Джанкое. Координаты объекта давно переданы Силам обороны Украины.
Об этом сообщает "Атеш" на странице в телеграмм-канале.
Отмечается, в течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, агенты партизанского движения проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое. В ходе разведки смогли зафиксировать пути логистики и технику РФ, используемую для перевозки нефтепродуктов.
"Вся территория полностью ограждена, ее постоянно патрулируют, и по всему периметру расположены десятки камер. Они установлены как на видных местах, так и в точках для демонстрирующей скрытой видеофиксации, насколько оккупанты дорожат этим объектом", — сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 28 апреля в Калужской области дроны упали возле нефтебазы. В Министерстве обороны РФ отчитались об "отбитой" атаке на 4 региона.
Ведущие новости сегодня:
- "Ожидали, что дойдем до Крыма за три дня": танкист рассказал, оправдали ли надежды легендарные "Леопарды"
- Секреты декларации судьи Ольги Юрдыги: как приобрести дом в элитном коттеджном городке за "копейки"
- Угрожает обвалом: станция метро в Киеве оказалась в опасности из-за строительства подземного ТЦ