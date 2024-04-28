"Атеш" обнаружил одну из крупнейших нефтебаз в Джанкое и передал координаты ВСУ

В ходе разведки партизаны зафиксировали пути логистики и технику РФ, используемую для перевозки нефтепродуктов.

Партизаны движения "АТЕШ" разведали одну из крупнейших нефтебаз в Джанкое. Координаты объекта давно переданы Силам обороны Украины.

Об этом сообщает "Атеш" на странице в телеграмм-канале.

Отмечается, в течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, агенты партизанского движения проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое. В ходе разведки смогли зафиксировать пути логистики и технику РФ, используемую для перевозки нефтепродуктов.

"Вся территория полностью ограждена, ее постоянно патрулируют, и по всему периметру расположены десятки камер. Они установлены как на видных местах, так и в точках для демонстрирующей скрытой видеофиксации, насколько оккупанты дорожат этим объектом", — сказано в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Калужской области дроны упали возле нефтебазы. В Министерстве обороны РФ отчитались об "отбитой" атаке на 4 региона.

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