"АТЕШ" осуществил комплексную разведку аэродрома Саки (фото)

Агенты "АТЕШ" разведали ситуацию на Сакском аэродроме. Враг держит на объекте, в частности истребители и средства ПВО.

Об этом сообщает движение "АТЭШ".

Аэродром в Новофедоровке / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Аэродром в Новофедоровке — один из стратегически важных объектов. Как известно, с него происходит большинство взлетов российских истребителей, совершающих атаки на Украину. По данным партизан, там сосредоточено около 10 истребителей Су-30 и средства ПВО и РЛС типа Каста-2Е2.

Аэродром в Новофедоровке

"Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них позитивных новостей", — говорят в движении.

Ранее "АТЕШ" отметили, что кафиры мобилизуют сотрудников Алчевского металлургического завода. Оно находится на грани прекращения работы из-за нехватки кадров.

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