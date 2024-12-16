Оккупантам следует готовиться к мощному удару.
Партизаны разведали фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области. Все говорит о том, что враг ожидает прорыва ВСУ.
Об этом сообщает "АТЕШ".
Как отмечают в "АТЕШ", агенты движения провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи Красноперекопска.
"От города вдоль канала, буквально в каждые 15 метров, россияне разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ", — говорится в сообщении.
Подробную карточку с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления партизаны оперативно передали нашим друзьям из Сил обороны Украины.
"Удар, как всегда, будет нанесен оттуда", — лаконично резюмировали в "АТЕШ".
Напомним, во Владивостоке на горе Седан агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку 743 подвижного узла связи. Этот объект является важной составляющей коммуникационной инфраструктуры России, отвечая за передачу данных и координацию действий как военных, так и гражданских служб.
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