Партизаны разведали фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области. Все говорит о том, что враг ожидает прорыва ВСУ.

Об этом сообщает "АТЕШ".

Как отмечают в "АТЕШ", агенты движения провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи Красноперекопска.

"От города вдоль канала, буквально в каждые 15 метров, россияне разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ", — говорится в сообщении.

Партизаны разведали фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области

Подробную карточку с местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления партизаны оперативно передали нашим друзьям из Сил обороны Украины.

Партизаны разведали фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

"Удар, как всегда, будет нанесен оттуда", — лаконично резюмировали в "АТЕШ".

Напомним, во Владивостоке на горе Седан агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку 743 подвижного узла связи. Этот объект является важной составляющей коммуникационной инфраструктуры России, отвечая за передачу данных и координацию действий как военных, так и гражданских служб.

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