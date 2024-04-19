"АТЕШ" разведал военно-морскую базу ЧФ в Новороссийске (фото)

Все военные объекты врага – желаемая цель для ВСУ.

Партизаны разведали военно-морскую базу ЧФ в Новороссийске. В ходе разведки была зафиксирована 134 Группа судов обеспечения Новороссийской военно-морской базы, база технического обслуживания флота и крупная нефтетранспортирующая компания "Черномортранснефть".

Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську

Также зафиксировано размещение патрульных кораблей проекта 22160 и нефтяных танкеров.

"РФ переместила большинство своих военных кораблей в Новороссийск из Крыма. Вскоре они будут уничтожаться и здесь", — подчеркнули в "АТЕШ".

"АТЕШ" розвідав військово-морську базу ЧФ у Новоросійську

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе с утра раздавались взрывы, работала враждебная ПВО.

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