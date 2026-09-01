Атлантический фронт принесет похолодание: где 1 сентября пройдут грозы и будут сильные шквалы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 сентября / © unsplash.com

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В Украине в ближайшее время изменится погода: на смену жаре придет атлантическое похолодание, которое принесет в регионы грозы, ливни и шквальный ветер.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что сильная жара постепенно отступает благодаря влажному воздуху с Атлантики.

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По его словам, первого сентября температура станет значительно более комфортной, хотя настоящие осенние холода наступит ещё не скоро. В первой половине дня воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла. Однако позже с северо-запада подойдет атмосферный фронт, который принесет отдельные грозовые дожди и прохладу.

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Метеоролог отмечает, что 2–4 сентября влажный атлантический воздух обеспечит комфортную температуру: от +10 до +15 градусов тепла ночью и до +21…+26 градусов тепла днём. Существенных дождей в эти дни не будет, поэтому в лесах и на полях области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что 1 сентября в западных, а днём также в северных регионах ожидается нестабильная погода. По его словам, пройдут грозовые дожди, днем местами ливни с градом и шквальным ветром, в остальных регионах Украины — без осадков.

Ветер будет южный / юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с; в западных и северных областях днём возможны местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов тепла, в западных областях будет несколько прохладнее — от +23 до +28 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 1 сентября в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных, а днем также в Винницкой, Черкасской и Житомирской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории — без осадков. В связи с вероятностью гроз в вышеуказанных областях объявлен первый уровень опасности — желтый.

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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в нескольких областях Украины 1 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет преобладать юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха днём будет колебаться от +23 до +28 градусов тепла.

Погода в Украине 1 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи отмечают, что 1–3 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой — 1 сентября и Кировоградской), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях Украины 1 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 1 сентября.

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