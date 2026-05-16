В эти выходные погода в Украине будет довольно переменчивой. В период с 16 по 20 мая в стране будет сохраняться неустойчивая погода с кратковременными дождями, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в выходные ожидается пониженное атмосферное давление и слабый ветер, преимущественно восточный и юго-восточный. Однако во время гроз ситуация будет меняться: возможны шквалы до 15-20 м/с и общее усиление ветра.

Как сообщает глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, атмосфера уже активно перенастраивается на лето, поэтому погода пока будет оставаться переменчивой. По его словам, регион постепенно попадает под влияние циклонов с южных морей.

В субботу, 16 мая, благодаря небольшому антициклону в Черкасской области будет преимущественно солнечно и тепло. Столбики термометров ночью покажут от +7 до +12 градусов выше нуля, а днем поднимутся до +19…+24 градусов выше нуля.

Однако уже в воскресенье, 17 мая, во второй половине дня кое-где пройдут летние грозовые дожди. При этом температура воздуха сильно не изменится: ночью ожидается от +9 до +14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +24 градусов тепла.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в эти выходные будет довольно переменчивой. В субботу, 16 мая, ожидается облачность с прояснениями, и на большей части территории страны благодаря зоне повышенного давления сохранится будет сухо и тепло.

Ночью столбики термометров покажут от +6 до +11 градусов, а днем воздух прогреется до вполне комфортных +18…+23 градусов выше нуля.

Погода в Украине 16 мая / © Укргидрометцентр

Однако жителей западных регионов Украины предупреждают о резком ухудшении погоды в субботу. Днем 16 мая здесь ожидаются грозы, а местами даже выпадет град и поднимется шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

В этих регионах ввели первый, желтый уровень опасности.

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеоролоичные явления в западных областях страны 16 мая / © Укргидрометцентр

Уже в воскресенье и понедельник, 17-18 мая, инициативу перехватит другой атмосферный фронт, который на этот раз надвинется с востока. Он сделает синоптическую ситуацию непредсказуемой уже по всей стране, поэтому на стыке выходных и начале новой недели стоит быть готовыми к периодическим грозовым дождям.

«Давление и влажность будут подвергаться колебаниям. Температура будет очень зависеть от облачности. На смену прохладной воздушной массе постепенно с востока будет поступать более теплый воздух», — отмечают синоптики.

