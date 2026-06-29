Атмосфера становится взрывоопасной: синоптики предупредили о пике жары и назвали регионы, в которых будет жарче всего

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В Украине июнь завершится экстремальной жарой, вызванной субтропическим антициклоном, который местами нагреет воздух до аномальных значений. В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности и угрозе внезапных грозовых дождей с градом и шквалами из-за перегрева атмосферы.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Июнь в Украине завершится жаркой погодой. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самая высокая температура воздуха 30 июня ожидается в западных областях, где столбики термометров поднимутся до аномальных +33…+38 градусов тепла. На севере, в центре и на юге страны воздух прогреется до 30–35 градусов, и только на востоке и в Сумской области будет немного прохладнее — от +26 до +29 градусов тепла.

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Как отмечает синоптик, в целом на большей части территории Украины будет преобладать сухая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны только ночью в центральных регионах, а вечером 30 июня осадки дойдут до крайнего запада.

В столице последний день месяца также будет сухим и жарким — температура достигнет около +34 градусов. Жара продержится еще несколько дней: первое ослабление ожидается 2 июля в западных областях, а в течение 3–4 июля прохлада распространится на остальную территорию страны.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что «атмосфера продолжает нагреваться под воздействием высотного гребня антициклона, наполненного субтропическим воздухом, который дополнительно прогревается высоким июньским солнцем». По словам синоптика, такие погодные условия способствуют повышению класса пожарной опасности в экосистемах, накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе и уменьшению влажности почвы.

«Следует помнить, что хорошо нагретый воздух — это благоприятная основа для грозовой активности. Атмосфера становится нестабильной и „взрывоопасной“, и погода может резко ухудшиться, что может привести к опасным последствиям», — предупреждает метеоролог.

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По прогнозу синоптика, в ночь на 30 июня возможны локальные грозовые дожди, местами с градом и шквалами со скоростью 17–22 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла.

В то же время Постригань отмечает, что днём 30 июня ожидается пик жары, а столбики термометров поднимутся до +30…+34 градусов тепла, а местами будет сильная жара — от +35 до +37 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 30 июня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в восточных областях, днём в южной части местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Днём в Закарпатье и Прикарпатье возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с такими метеорологическими явлениями в этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

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© Укргидрометцентр

На остальной территории синоптики не прогнозируют осадков.

Ветер будет северный, северо-восточный, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23 градусов тепла. Днем ожидается от +29 до +34 градусов тепла. На западе и юго-западе страны сильная жара +35…+38 градусов тепла; в восточных областях ночью ожидается от +15 до +20 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов тепла.

Погода в Украине 30 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 30 июня будет небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днём ожидается от +29 до +34 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов тепла, днём температура воздуха будет колебаться от +31 до +33 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают об опасности в Киевской области 30 июня. В области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

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Погода во Львове

30 июня на Львовщине погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. По прогнозу метеорологов, будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня на юге территории местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет северным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днём столбики термометров поднимутся до +32…+37 градусов тепла.

Во Львове ночью температура воздуха составит от +17 до +19 градусов тепла, днём воздух прогреется до +34…+36 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают: 30 июня ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Из-за таких погодных условий и сильной жары существует высокая вероятность возникновения и быстрого распространения огня в экосистемах при наличии любого источника возгорания или открытого пламени.

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Синоптики предупреждают о пожарной опасности во Львовской области 30 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса на 30 июня синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет ночью южный, днем северный, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +20 до +25 градусов тепла, днём ожидается от +34 до +39 градусов тепла, в прибрежной зоне столбики термометров будут показывать от +29 до +31 градуса тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +22 до 24 градусов тепла, днём воздух прогреется до +29–+31 градуса тепла.

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Температура морской воды будет колебаться от +17 до +18 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 30 июня ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Днём осадков не ожидается.

Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

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В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 30 июня ожидается переменная облачность. Ночью в областном центре и местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Днём синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области:

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ночью температура составит от +16 до +21 градуса тепла;

днём температура воздуха будет от +29 до +34 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +18 до +20 градусов тепла;

днём от +30 до +32 градусов тепла.

Напомним, 29 июня на Львов обрушилась сильная непогода: ливень и шквальный ветер привели к масштабным разрушениям.

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