Атмосфера взрывается: синоптики назвали дату, когда погода в Украине испортится еще больше и опасные регионы

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 21 мая / © ТСН

Реклама

В четверг, 21 мая, в Украине синоптики прогнозируют преимущественно теплую, но довольно нестабильную погоду с грозовыми дождями и шквалистым ветром в большинстве областей. На фоне общего летнего потепления только северо-восточная часть страны избежит существенных осадков, тогда как в западных регионах ожидается незначительное снижение температуры.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 21 мая

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что на День вышиванки в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Осадков не предвидится только на северо-востоке страны — в Харьковской, Луганской и Сумской областях.

Реклама

Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах от +21 до +26 градусов тепла, на Левобережье воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла. В западных областях будет несколько прохладнее: от +18 до +22 градусов тепла.

«В Киеве вышиванки завтра можно одевать разные, все равно будет красиво и под дождем, и под солнцем) в столице — кратковременные дожди, грозы, днем до +26 градусов. Лучше с коротким рукавом или из тонкого полотна)», — отмечает Диденко на своей странице в Facebook.

По словам начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, сегодня и завтра, 21 мая, синоптическая ситуация в регионе будет оставаться нестабильной и взрывоопасной. Из-за пребывания области на линии неустойчивой погоды, в пиковые часы дневного прогрева снова активизируются грозовые процессы.

Это принесет с собой высокую вероятность опасных явлений, в частности шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с и локального града. При этом температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, а днем воздух прогреется до отметок +23…+28 градусов выше нуля.

Реклама

«19 мая, граница тепла и прохлады проходила именно через Черкасскую область. Для лучшего представления — в Жашкове зарегистрировали максимально дневные +19°, а в Золотоноше почти жаркие +29°. Сухая воздушная масса поступала аж из районов Афганистана и Пакистана. А прохлада царила от Атлантики и до Турции. Вот как раз при столкновении таких разных контрастных воздушных масс, атмосфера взрывается грозами», — отмечает синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 21 мая синоптическую ситуацию в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления с юга и юго-востока, которое принесет типичную для лета неустойчивую погоду. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью атмосферный фронт обусловит дожди в западных, южных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В дневные часы из-за усиления конвекции зона осадков расширится, поэтому умеренные кратковременные дожди с грозами пройдут почти по всей стране, за исключением северо-восточной части, где сохранится сухая погода.

В большинстве регионов наконец-то установится настоящее летнее тепло. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +28 градусов тепла, на востоке страны местами температура воздуха прогреется до +31 градуса тепла.

Реклама

Несколько свежее будет в западных областях, где ночная температура составит от +8 до +13 градусов тепла, а дневная не превысит +18…+23 градуса тепла. Ветер будет преимущественно северо-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 21 мая / © Укргидрометцентр

Вместе с тем синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Днем 21 мая в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях пройдут грозы, а в отдельных районах этих регионов и в юго-западной части страны возможны значительные дожди, локальный град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности, поскольку такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

Предупреждение об ухудшении погодных условий в Украине 21 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 21 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Реклама

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов выше нуля, днем столбики термометров покажут до +25…+27 градусов тепла.

Погода во Львове

В четверг, 21 мая, погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов с востока, сообщают в областном гидрометцентре. В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями.

Реклама

Если ночью существенных осадков не предвидится, то уже утром и днем пройдут кратковременные дожди с грозами, а также местами выпадет град. Во время осадков возможно ухудшение видимости на дорогах.

Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 7-12 м/с, однако утром и днем местами возможны сильные шквалы до 15-20 м/с. На фоне этих процессов атмосферное давление начнет расти, а относительная влажность воздуха немного снизится.

В пределах области ночная температура будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов тепла. Непосредственно во Львове ночью синоптики прогнозируют от +9 до +11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21 градуса тепла.

Из-за сложных погодных условий в регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности. Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах до 15-20 м/с действует как по городу, так и по всей территории Львовской области уже с конца суток 20 мая, а также в течение утра и дня 21 мая.

Реклама

Предупреждение о грозах и шквалах на Львовщине / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

На 21 мая в Одессе и области синоптики прогнозируют облачную и влажную погоду. Если ночью в Одесской области кратковременные дожди пройдут лишь местами, то днем осадки охватят весь регион, причем в отдельных районах дожди будут значительными и будут сопровождаться грозами.

В областном центре кратковременный дождь ожидается в течение всех суток, а в дневные часы он перейдет в грозу. Из-за непогоды на автодорогах области днем возможно ухудшение видимости до 1-2 километров.

Ветер в регионе будет преобладать северо-восточного направления и дуть со скоростью 7-12 м/с. Однако синоптики предупреждают о первом уровне опасности: во время дневных гроз по области местами возможны сильные шквалы до 15-17 м/с.

Предупреждение о грозах и шквалах в Одесской области 21 мая / © Укргидрометцентр

Температурные показатели будут оставаться довольно комфортными. По области ночью столбики термометров покажут +12…+17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +20…+25 градусов тепла.

Реклама

В самой Одессе ночная температура составит +15…+17, а днем ожидается около +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 21 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, днем местами пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7 — 12 м/с, местами вероятны порывы до 15 — 20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

Реклама

В Харькове ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако днем пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +29 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 21 мая синоптики прогнозируют переменную облачность.

Ночью пройдут небольшие дожди, днем ожидаются дожди с грозами, в отдельных районах град. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Реклама

Температура по области будет составлять:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днем от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днем от +26 до +28 градусов выше нуля.

Ранее эксперты рассказали, как сильнейший за 150 лет Эль-Ниньо изменит погоду.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров