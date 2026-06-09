Синоптики предупреждают о сильных дождях с грозами, местами с градом 9 июня / © pixabay.com

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Во вторник, 9 июня, в Украине ожидается переменчивая погода с грозовыми дождями в большинстве регионов и существенными температурными контрастами между областями.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 9 июня в большинстве регионов Украины пройдут дожди, тогда как в западной части страны вероятность осадков будет значительно меньше. На западе и востоке в течение дня ожидается довольно теплая погода с температурой от 25 до 29 градусов тепла, а на остальной территории столбики термометров покажут более скромные 20-24 градуса.

Диденко отмечает, что в ближайшее время в целом будет преобладать влажная атмосфера с периодическими осадками. Из-за высокой влажности воздуха местами будет казаться душным, а на юге и востоке страны будет очень тепло, вплоть до жары. Однако уже в конце недели в большинстве областей ожидается заметное снижение температуры.

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Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что в течение этой недели (с 8 по 14 июня) в Украине будет преобладать теплая и неустойчивая погода. Он отмечает, что погоду будут определять атмосферные фронты и нестабильные воздушные массы. Поэтому в большинстве регионов днем ожидаются кратковременные ливни с грозами, а местами возможны сильные порывы ветра и град.

Кроме того, на фоне высокой температуры воздуха и дефицита дождей во многих областях существенно повысится риск возникновения пожаров.

Как прогнозирует Кибальчич, ночью 9 июня осадков почти не будет, местами образуется слабый туман. Днем грозовые дожди прогнозируют в центральных, северных и части южных областей.

В некоторых районах возможны сильные ливни. На востоке страны будет преобладать сухая погода.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +27. На северо-западе будет прохладнее — ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 9-11 июня атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса обусловят переменчивую погоду. Это повлечет типичные летние кратковременные дожди с грозами, которые будут распределяться по территории крайне неравномерно.

В частности, 9 июня ожидается переменная облачность. Ночью осадки пройдут в северных, центральных и южных регионах, а днем будет дождливо по всей Украине, кроме западных областей. Ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. Ночная температура составит от +13 до +18 градусов тепла (на западе — до +15), а днем воздух прогреется до +25 градусов, на юге и юго-востоке — до +28 тепла.

Погода в Украине 9 июня / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили об опасной погоде в Украине на этой неделе.

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