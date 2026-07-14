Атмосферные фронты приносят ливни и град: синоптики назвали регионы, где будет бушевать непогода

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Во вторник, 14 июля, украинцев ждет облачная с прояснениями погода с умеренной температурой, однако из-за приближения атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут кратковременные дожди и грозы.

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает, что аномальная жара возвращается в Украину. По словам синоптика, с 17 по 20 июля дневная температура воздуха поднимется до +28…+33 градусов тепла, а в южной части страны и на Донбассе местами жара может усилиться до +34…+36 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +22 градусов тепла.

По прогнозу Игоря Кибальчича, жаркая погода 19 и 20 июля местами будет сопровождаться летними непогодами. В западных, северо-западных, а также юго-западных областях пройдут сильные грозовые ливни, которые местами будут сопровождаться шквальным ветром и градом. На остальной территории Украины сохранится сухая погода без значительных осадков. Ветер в эти дни будет умеренным, без резких порывов за пределами зон грозовой активности.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что с 13 по 15 июля адвекция прохладного воздуха с севера прекратится, ветер стихнет, станет комфортнее и теплее. Синоптик отмечает, что днём, ближе к вечеру, возможно образование грозовых облаков, которые принесут кратковременные ливни, а местами — град и сильные порывы ветра до 17–22 метров в секунду.

В целом синоптическая обстановка будет оставаться стабильной, хотя и принесет некоторые колебания в виде летней непогоды. В этот период ночная температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днем сохранится +23…+28 градусов тепла.

«Прогнозные модели показывают: со второй половины рабочей недели, ориентировочно с 16 июля, жара вернётся, а дожди постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью повысится до 16–21°, а днём — до 26–31°», — сообщает метеоролог.

Постригань отмечает, что ситуация постепенно стабилизируется, поэтому «лето снова наберет обороты».

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Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 июля в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Практически по всей территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, причём нестабильная погода начнётся ещё ночью на Правобережье, а днём распространится на остальные регионы. Лишь в южных и восточных областях ночь пройдет без осадков. В связи с этим в Украине 14 июля объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических предприятий», — предупреждают в Укргидрометцентре.

В Украине 14 июля объявлен первый уровень опасности — желтый / © Укргидрометцентр

Кроме того, ночью и утром жителям Закарпатья и Карпат следует быть внимательными из-за местами густого тумана. Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют умеренную прохладу ночью на уровне от +14 до +19 градусов тепла, а днем воздух прогреется до комфортных +23…+28 градусов выше нуля.

Погода в Украине 14 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 14 июля.

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