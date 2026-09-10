Атмосферный фронт из Европы изменит погоду: где 10 сентября будет до +30, а где пройдут ливни

Осень / иллюстративное фото / © www.freepik.com/free-photo

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В четверг, 10 сентября, в Украине будет царить летняя жара до +30 градусов, однако западные и частично центральные области окажутся под влиянием атмосферного фронта, сопровождающегося дождями и сильным ветром.

«В четверг, 10 сентября, в Украине будет очень тёплая погода, можно даже сказать, летняя. Максимальная температура воздуха составит +25…+30 градусов тепла», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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В то же время она предупреждает, что приближение холодного атмосферного фронта с запада Европы приведет к небольшому похолоданию в западных областях Украины, где температура воздуха составит от +17 до +22 градусов тепла. Только в Черновицкой области температура достигнет +28 градусов тепла.

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«Завтра в Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, в основном без осадков, но вот в западных областях оно снизится, и там пройдут небольшие дожди», — отмечает специалист.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 10 сентября по всей Украине переменную облачность. Большинство регионов будет находиться в сухой зоне, однако днем на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Преобладать будет юго-западный ветер, 5–10 м/с. При этом специалисты гидрометцентра предупреждают о порывах ветра до 15–20 м/с днём в большинстве западных областей, а также в Житомирской и Винницкой областях.

По данным синоптиков, днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов тепла, за исключением западного региона, где ожидается от +18 до +23 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 10 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 10 сентября.

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