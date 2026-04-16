Атмосферный фронт накроет Украину: как изменится погода

Нарцисс. / © unsplash.com

В пятницу, 17 апреля, в большинстве областей Украины будет дождь. Впрочем, будет достаточно тепло. Местами ожидается до 16° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 17 апреля

По данным синоптиков, погода большинства областей Украины будет определять атмосферный фронт. Он будет перемещаться с северо-запада и повлечет за собой небольшой дождь. Лишь в юго-восточной части страны осадков не будет.

«Юго-западный ветер перед фронтом после его прохождения в западных и северных областях будет переходить на северо-западный и будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с», — говорится в прогнозе.

В Украине ночью температура составит от +3 до +8°. Днем станет теплее до +11-16°. В то же время на Закарпатье и юго-востоке столбики термометров будут достигать 14-19° тепла.

Прогноз погоды в Украине на день 17 апреля. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве в пятницу облачно с прояснениями. Ночью и утром будет идти небольшой дождь, который днем прекратится. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В столице ночью столбики термометров покажут 6-8° тепла, а днем — 14-16°. В Киевской области ночью температура составит 3-8° тепла, а днем воздух прогреется до 11-16°.

Похолодание в Украине

Синоптик Виталий Постригань сообщил, что в ближайшие дни погоду в Украине будут определять циклоны Беларуси и Турции. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, а местами еще с грозами.

В начале следующей недели станет прохладнее. Ночью температура воздуха опустится до +2-7°, местами заморозки до 0…-3°.