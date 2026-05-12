Атмосферный фронт накроет Украину: синоптики рассказали, где будут сильные дожди, грозы и шквальный ветер

Синоптики рассказали, какой ожидать от погоды 12 мая

В ближайшее время погодные условия в Украине будут определяться активными атмосферными фронтами, которые принесут не только майское тепло, но и шквалистый ветер с грозовыми ливнями.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 12 мая в Украине будет царить теплая погода с температурой +20…+24 градуса, однако большинство областей охватят дожди. Уже со среды, 13 мая, ожидается резкое похолодание — столбики термометров опустятся до +11…+14 градусов.

Во вторник грозовые ливни наиболее вероятны на западе, в центре (Винницкая, Житомирская, Черкасская области), в Киевской, Одесской областях, а также местами на востоке — в Луганской и Харьковской областях. Днем температура будет колебаться от +19 до +23 градусов, тогда как на Закарпатье будет значительно свежее — всего +13…+17 градусов.

Кроме осадков, синоптик предупреждает об опасных штормовых порывах ветра: на западе он будет северо-западным, а в других регионах — южным, со скоростью 7-12 метров в секунду. На востоке страны ветряная активность будет оставаться умеренной.

Руководитель Черкасской области Виталий Постригань отмечает, что после ухода фронта на Левобережье ожидается лишь короткая пауза в осадках. Однако уже к концу недели атмосферу снова будут контролировать циклоны, что сделает погоду переменчивой.

Несмотря на то, что воздух в регионе будет оставаться теплым и насыщенным влагой, из-за постоянных дождей, гроз и плотной облачности настоящего тепла люди не почувствуют. По прогнозам, ночные показатели будут держаться в пределах +8 до +13 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла. Особенно интенсивные ливни эксперт прогнозирует на 13-14 мая.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует 12 мая, ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных областях дожди. Синоптик отмечает, днем местами возможны грозы, град и шквальный ветер до 15 — 20 м/с.

По словам Кибальчича, в восточной части во вторник будет без существенных осадков. Ветер будет дуть южный с переходом днем на западный со скоростью 7 — 12 м/с, при грозах порывистый.

«Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °C, днем +17…+24 °C, на крайнем западе +10…+15 °C», — прогнозирует синоптик.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 12 мая будет облачно с прояснениями. На Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье умеренные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от +8 до +13°; днем ожидается от +18 до +23 градусов тепла. На крайнем западе страны столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла.

Погода в Украине 12 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о значительных дождях, грозах и сильном ветре, который будет дуть со скоростью 15-20 м/с.

«12 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, днем на Правобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о дождях и грозах во многих областях Украины 12 мая / © Укргидрометцентр

