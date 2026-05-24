Атмосферный фронт несет в Украине дожди: где резко изменится погода

Новая рабочая неделя, 25 мая, в Украине начнется с комфортной температуры, однако погоду будет диктовать холодный атмосферный фронт.

Об этом рассказала известная украинская синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра ночью будет прохладная погода +11+17 градусов. А в день понедельника ожидается +21+25 градусов, в южной части +24+28 градусов.

Ветер будет с севера, северо-запада, умеренный и иногда даже порывистый, предупреждает синоптик.

Где будут дожди в понедельник

По словам Диденко, в течение суток 25 мая Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому небольшие дожди возможны ночью и утром в понедельник на западе и севере. Днем и вечером в понедельник дожди сместятся и прогнозируются в центральных областях, на востоке и юге Украины.

В понедельник днем в западных и северных областях будет преобладать сухая солнечная погода.

Погода в Киеве

Диденко предупреждает, что в Киеве в ближайшую ночь и завтра утром возможен небольшой дождь. Днем 25 мая осадки в столице не ожидаются. Ветер северный, северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве в понедельник составит +23, +24 градуса.

Прогноз погоды на конец недели

Синоптик предупредила, что с четверга, 28 мая, в большинстве областей Украины станет холоднее. Днем ожидается 15+18 градусов, на юге на несколько градусов теплее.

