Атмосферный фронт принесет прохладу: где в Украине 7 июля температура значительно снизится (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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В ближайшие дни погода в Украине будет прохладной, с обильными дождями и грозами, которые постепенно охватят большинство областей. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в отдельных регионах, хотя на юге и востоке страны по-прежнему будет сохраняться летняя тёплая и сухая погода.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 7 июля

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 7 июля в Украине пройдут кратковременные дожди, местами даже с грозами, хотя на востоке сохранится сухая погода. Ожидается ветер западных направлений. При этом в северных и западных областях он будет порывистым, вплоть до сильного.

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Температура воздуха в целом будет колебаться от +20 до +26 градусов тепла, а на юге и востоке будет немного теплее — в пределах +24…+28 градусов.

В Киеве в этот вторник также будет дождь, местами с грозой. По словам Диденко, ветер в столице ожидается юго-западный и довольно порывистый, со скоростью до 12 метров в секунду, а столбики термометров поднимутся максимум до +24 градусов.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 7 июля, ночь пройдет преимущественно без осадков. Однако уже днём западные регионы, а также Одесскую, Николаевскую и Винницкую области накроют грозовые дожди. На остальной территории страны погода останется сухой.

Синоптик отмечает, что ветер, который ночью будет постоянно менять направление, днём стабилизируется на юго-западном с скоростью 5–10 метров в секунду, хотя во время гроз его порывы местами могут достигать 15–20 метров в секунду.

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Что касается температуры, то на западе и севере ночь будет довольно прохладной — от +9 до +14 градусов, а днём воздух прогреется до +19…+24 градусов. В остальных областях ночные показатели будут колебаться в пределах +13…+18 градусов, тогда как днем наступит настоящая жара — от +26 до +32 градусов.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 7 июля в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, днем — также в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет преимущественно юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, на юге страны и в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +19 градусов тепла. Днём ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля, в западных и северных областях температура поднимется до отметки +18…+24 градусов тепла.

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Погода в Украине 7 июля / © Укргидрометцентр

Какую погоду ожидать в Украине в ближайшее время

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что в настоящее время от Гренландии до Черного моря простирается огромная высотная барическая впадина, связанная с циклоном у поверхности земли. Именно из-за неё над Украиной сейчас висит холодный воздух.

«В течение текущей рабочей недели под влиянием этой барической системы будет находиться и Черкасская область. В наш регион будет поступать свежий воздух из северных широт, что снизит вероятность возвращения жары. Поэтому на длительный период солнечной и сухой погоды пока рассчитывать не стоит», — прогнозирует синоптик.

Во вторник и среду, 7–8 июля, погода будет переменчивой и прохладной. Периодически будут идти дожди с грозами, причем самые сильные осадки ожидаются днём в среду. Столбики термометров ночью покажут +12…+17 градусов, а днём поднимутся до +22…+27 градусов.

В четверг, 9 июля, в регионе станет ещё прохладнее. Циклон «Bernadette» принесет к нам очередную порцию скандинавского холода, из-за чего средняя суточная температура снизится еще примерно на 4 градуса. Ночью похолодает до +9…+14 градусов, а днем будет всего +19…+24 градуса, хотя существенных дождей в этот день не ожидается.

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Как отмечает Постригань, в конце недели, 10–11 июля, возможны кратковременные грозовые дожди, но на улице станет на несколько градусов теплее.

Метеорологическая карта

Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди и грозы. В среду, 8 июля, днём в большинстве северных, центральных и южных областей местами ожидаются сильные дожди, град и шквалы со скоростью до 15–20 метров в секунду.

В четверг и пятницу дожди с локальными грозами будут идти преимущественно днём, и только 9 июля в большинстве северных, а ночью — и в западных областях ожидается погода без осадков.

Ночью температура будет колебаться от +11 до +19 градусов тепла, днём в западных и северных областях воздух прогреется до +24…+29 градусов выше нуля.

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Метеорологи сообщают, что в четверг в большинстве областей температура воздуха будет колебаться от +18 до +25 градусов тепла.

Погода в Киеве

Во вторник, 7 июля, в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

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Погода во Львове

Во вторник, 7 июля, на Львовщине и в самом Львове будет облачно с прояснениями. Если ночью осадки пройдут лишь местами, то днём кратковременные дожди с грозами охватят всю территорию региона. Из-за гроз и порывов юго-западного ветра до 15–20 метров в секунду в регионе объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях 7 июля / © Укргидрометцентр

Ночная температура в области составит +10…+15 градусов, а дневная поднимется до +19…+24 градусов. Во Львове прогнозируют от +12 до +14 градусов ночью и около +21…+23 градусов днём.

Несмотря на дождливую погоду, на всей территории области и в городе, за исключением горных районов, объявлен наивысший, 5-й класс пожарной опасности. Жителей предупреждают, что любой открытый источник огня может мгновенно спровоцировать масштабный пожар в экосистеме.

Метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 7 июля во Львовской области / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

Во вторник, 7 июля, в Одессе и по всей области ожидается переменная облачность. Ночь пройдет преимущественно без значительных осадков, а вот днем регион и побережье накроет кратковременный дождь с грозой. В связи с дневными грозами синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого (желтого) уровня опасности как в городе, так и на территории всей области.

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Синоптики предупреждают о грозах в Одесской области 7 июля / © Укргидрометцентр

Ветер ночью будет слабым и будет менять направление, а днём поменяет направление на южное и усилится до 9–14 метров в секунду. На дорогах области сохранится хорошая видимость, а на море ожидается лишь небольшая волна при абсолютно безопасном уровне воды.

Ночью температура воздуха поднимется до +15…+20 градусов, а днём столбики термометров покажут жаркие +27…+32 градуса. В самой Одессе ночная температура составит около +18…+20 градусов, дневная — до +27…+29 градусов. Морская вода у побережья останется комфортной — в пределах +21…+22 градусов.

Погода в Харькове

В Харьковской области 7 июля ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём существенных осадков не предвидится.

Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

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В самом Харькове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +25–+27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 7 июля будет малооблачно и без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

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ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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