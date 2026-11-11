- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 2 мин
Атмосферный фронт принесет в Украину дожди и мокрый снег: подробный прогноз погоды на 11 ноября
В среду, 11 ноября, в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и морозы.
В Украине 11 ноября ожидается облачная погода с дождями и мокрым снегом.
По словам синоптика Натальи Диденко, 11 ноября через Украину пройдет атмосферный фронт. Он принесет дожди и мокрый снег, которые постепенно будут продвигаться по стране: ночью осадки охватят западные регионы, а в течение дня — остальную территорию. Днём в среду на западе и севере дожди начнут стихать.
Дневная температура в основном будет держаться в пределах +2…+7 градусов тепла, тогда как на юге воздух прогреется до +10…+14 градусов. В то же время уже в пятницу синоптик прогнозирует значительное потепление: в большинстве областей температура поднимется до +10…+15 градусов тепла, на юге — до +19, а прохладнее будет только на западе.
В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает об изменении погоды: 11 и 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а порывистый ветер усилит прохладу. Ночью ожидается +2…+4 градуса тепла, а днём +6…+8 градусов тепла.
По его словам, в конце недели в регионе ожидается кратковременное потепление. В Черкасской области температура воздуха достигнет +14, а на юге страны — целых +20…+22 градусов тепла.
«Это кратковременно, поскольку следующие холодные атмосферные фронты сменят теплые тенденции. Но это будет позже, а пока настраиваемся на относительно теплую и влажную осеннюю погоду», — сообщает Постригань.
В Украинском гидрометцентре сообщают, что 11 ноября синоптическая обстановка в Украине будет определяться атмосферным фронтом, который придет из Западной Европы.
«Он приведет к нестабильной погоде с обильными дождями в большинстве областей. Давление сначала будет интенсивно падать, а днем на Правобережье за фронтом начнет слабо расти», — говорится в сообщении.
По словам синоптиков, в целом ожидается облачная погода. Ночью в Украине, кроме востока, днем на Левобережье пройдут дожди (в западных и северных областях местами с мокрым снегом). На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер будет юго-восточным, на Правобережье с переходом на западный и северо-западный, и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в западных и восточных областях ночью местами ожидается от -1 до -3 градусов мороза, в южной части страны днём будет от +8 до +13 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 11 ноября.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.