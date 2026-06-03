Синоптики предупреждают о похолодании в Украине / © Pexels

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В среду, 3 июня, атмосферный фронт принесет в Украину ощутимое похолодание, шквалистый ветер и обильные грозовые дожди с градом, которые охватят большинство областей, кроме восточных регионов.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что в среду в северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях в течение дня столбики термометров будут показывать от +17 до +20 градусов тепла.

Теплее будет на западе Украины, в восточной части и на большей части юга — там ожидается от +22 до +26 градусов выше нуля.

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«Ветер будет дуть с юго-востока. Внимательно — на севере Украины, в центре и на юге завтра возможны сильные порывы, будьте осторожны», — отмечает Диденко.

По словам синоптика кратковременные дожди 3 июня пройдут практически повсеместно, исключение — в восточных областях будет преобладать сухая воздушная масса.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 3 июня в Черкасскую область приблизится атмосферный фронт с юго-запада. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами вероятны град и шквалы 17-22 м/с.

Также синоптик отмечает, что во второй половине недели, атмосфера останется неустойчивой.

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«Черкасская область окажется под взаимным влиянием блокирующего антициклона с востока и масштабной циклонической депрессии из Европы. К нам беспрепятственно будет поступать теплый и влажный воздух с Балкан, который будет активно подпитывать развитие конвекции. А мы уже упоминали, что конвективные явления — это процессы, во время которых теплый воздух стремительно поднимается вверх, формируя кучево-дождевые облака, которые часто сопровождаются ливнями и грозами», — пояснил Постригань.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 июня в стране будет преобладать умеренное тепло, а синоптическую ситуацию будет определять атмосферный фронт, который принесет больше облаков и осадки на Правобережье, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода. В целом ожидается переменная облачность с прояснениями.

Жителям правобережных областей следует готовиться к умеренным дождям, причем в ночные часы в Винницком, Кировоградском и Одесском регионах местами пройдут сильные ливни. В других частях страны осадков не предвидится, лишь на Закарпатье и в Прикарпатье ночью и утром местами опустится туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +16 до +21 градуса тепла. На Закарпатье и крайнем юге страны столбики термометров поднимутся до отметки +25.

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Погода в Украине 3 июня / © Укргидрометцентр

Напомним, прошедшая зима в Украине стала самой холодной за последние 15 лет, поэтому ТСН.ua решил выяснить, действительно ли стоит ожидать аномально жаркого лета.

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