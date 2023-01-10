Аттестация педагогических работников 2023 года: что принесут новые правила

С 1 сентября 2023 года заработает новое положение относительно аттестации педагогических работников. Читайте на сайте ТСН.ua, о чем оно.

Министерство образования и науки Украины в сентябре 2022 года утвердило приказ №805, согласно которому с начала осени 2023 года украинских педагогов будут аттестовать по новому Положению.

В документе есть интересный пп. 3 п. 3, в котором указано, что до 1 сентября 2023 года всем педработникам, имеющим действующие сертификаты и прошедшим до этого времени аттестицию, будет засчитываться аттестация (как очередная или внеочередная). При этом сохраняются (или присваиваются следующие) категории и звания.

Какие еще интересные моменты ждут педагогов 2023 года

Кроме этого, педработникам могут быть интересны следующие моменты:

Те квалификационные категории и звания, которые были получены ранее, будут действительны до аттестации педагогических работников, которая будет проводиться уже по новым правилам. Те педагогические работники, которых взяли на работу к нововведениям, но имеющие высшее образование по специальности, не соответствующей учебному предмету, смогут работать до сентября 2023 года. До этого времени они будут считаться имеющими соответствующее должности образование и профессиональную квалификацию.

Напомним, что аттестация педагогических работников – это обязательный процесс. Она может быть:

очередной – раз в 5 лет;

внеочередной — по инициативе руководителя, если качество работы педработника снижается, или самого педагога, или в ситуации, на которую стороны повлиять не могут (например, педработник стал победителем или лауреатом финальных этапов всеукраинских, международных профессиональных конкурсов).

Между аттестациями при этом должно пройти не менее трех лет, кроме случая, если аттестование проходит по инициативе педагога.