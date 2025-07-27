Аттестация научных учреждений: грозят ли украинским ученым массовые увольнения

Ученые. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В Украине проходит аттестация около 500 научных институтов, которая должна определить способность этих учреждений осуществлять исследования. По результатам аттестации массовые увольнения украинским ученым не грозят.

В этом заверил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов в интервью РБК-Украина.

По его словам, государство не ставит такой задачи перед министерством или академиями.

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«По данным Всемирного банка 2025 года, количество исследователей в Украине на тысячу населения сейчас наименьшее в Европе. Поэтому надо не увольнять ученых, а наоборот — увеличивать их количество… Надо реорганизовывать структуру, чтобы сделать ее более способной, успешной и удобной именно для исследователей», — подчеркнул замминистра.

Денис Курбатов пояснил, что главная задача аттестации — изменение модели финансирования науки. Поддержку получат состоятельные учреждения с весомыми результатами, передовыми фундаментальными исследованиями и успешными прикладными разработками

«Мы не увеличиваем сразу финансирование в десяток раз, но даем возможности получать и более высокие зарплаты, и средства на оборудование и развитие. Аттестацию разработали с использованием опыта Британии, Польши, Германии. Ее согласовали все академии и министерства без замечаний», — добавил он.

Напомним, в Украине может появиться правительственная структура, похожая на американский Департамент эффективности правительства (DOGE),которым в свое время руководил бывший соратник Дональда Трампа, миллиардер Илон Маск. Первый вице-премьер Михаил Федоров заявил, что ищет человека, который бы смог возглавить такое направление работы.

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