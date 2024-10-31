Аудит забронированных: как именно будут проверять и изменится ли их количество после

Согласно изменениям в базовом постановлении №76 от 2023 года о бронировании, до 15 ноября необходимо осуществить аудит забронированных военнообязанных. Также на паузу поставили электронное бронирование в "Действии".

Об этом идет речь в материале LB.ua.

За два месяца — более миллиона забронированных: причины рекордного прыжка

За 2022-2023 годы в Украине было около 540 тысяч забронированных, а за август-сентябрь 2024 года их стало более миллиона. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Первой причиной такого скачка количества забронированных называют запуск летом 2024 дополнительной электронной опции через "Действие".

"Когда руководители предприятий и учреждений часто банально продавали бронирование, а лица, получавшие повестки от ТЦК, за 20 минут оказывались в списке забронированных. Второй — областные военные администрации наплодили забронированных предприятий и учреждений по "разным подходам" соответствия критичности", — говорится в разъяснении.

Список признаков критически важных предприятий и учреждений

К числу критических для Украины предприятий относятся:

учреждения, где общая сумма уплаченных налогов и сборов в течение предыдущего года превышает эквивалент 1,5 млн. евро (около 59,34 млн. грн.);

объем поступлений валюты, кроме кредитов и ссуд, которых за предыдущий год превышает 32 млн евро;

предприятие есть в перечне госкомпаний, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

предприятие имеет важное значение для экономики или удовлетворения потребностей территориального общества (соответствующие критерии устанавливают отраслевые министерства или органы местного самоуправления);

не имеет долгов по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты на предприятии превышает среднюю зарплату в регионе за четвертый квартал 2021;

предприятие является резидентом "Дії.Сити".

Что изменилось в правилах бронирования

Главные изменения в постановление в июне 2024 года касались уже 100% (а не базовых 50% в постановлении) работников предприятий, строящих фортификационные сооружения, работников предприятий ОПК, электроэнергетики, ядерной, угольной, нефтяной промышленности.

Вернули также бронирование для полицейских и работников ГСЧС — 50% всех работников и еще 40% "в случае обоснованной необходимости министра внутренних дел".

Дополнительно внесли изменения и предоставили возможность получить отсрочку операторам противоминной деятельности. В августе Кабмин поддержал новации к постановлению, позволившему крупным интернет-провайдерам и мобильным операторам забронировать всех своих работников от мобилизации.

25 октября правительство приняло дополнительное протокольное решение, где заверило, что работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить его на аналогичный срок. В то же время аудит предприятий, получивших его за последние четыре месяца, продлится до 15 ноября.

"По результатам проверок ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер. На основе этих данных правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны, и в пользу нашей экономики". ", — говорится в протокольном решении.

В приложении "Действие" закрыли услугу бронирования

В сервисе " Действие " до 15 ноября была закрыта услуга бронирования работников от мобилизации. До этого срока продлится аудит забронированных военнообязанных.

Менее чем за месяц – с 17 июля по 5 августа – бронирование через Действие получили почти 120 тыс. работников предприятий.

Также ТСН.ua писало о том, что в Украине внесли изменения в правила бронирования работников. Это предполагает паузу в бронировании, возможность оформления онлайн бронирования и подготовку инициатив по экономическому бронированию

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