Ауфидерзейн Германия: россиянку, пристававшую к беженцам из Украины в Берлине, выдворили из страны (видео)

Россиянку, которая придиралась к украинцам. пропагандируя "русский мир", посадили в самолет и выдворили из Германии.

Россиянцы Юлии Прохоровой, которая оскандалилась в Германии из-за того, что придиралась к беженцам из Украины, указали на дверь. Ее под наблюдением полиции посадили в самолет из Германии в Стамбул.

Об этом сообщают в Сети.

"Помните россиянку, которая в Германии, которая приставала к украинкам? Появилось видео, где ее в аэропорту Берлине в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул. Она находилась в Германии нелегально, а, по сообщениям СМИ, работала проституткой. Ее фото публиковались на сайте интим-услуг с пометкой "верифицированы". Ну что Юль, чей Херсон?", — написали авторы публикации.

Прохорова регулярно записывала и публиковала видео со своими провокациями. Она включала "Калинку" и танцевала перед украинцами, подтиралась на камеру постановлениями немецкой полиции и бегала за украинскими девушками, выкрикивая "Россия победит. Чей Херсон? Н**уй вашу Украину". Позже она призвала россиян в ЕС тратить как можно больше электричества.

14 ноября полицейские провели обыск в съемной квартире россиянки в городе Ландсхут (Нижняя Бавария) изъяли смартфоны и ноутбук. Кроме того, выяснилось, что Прохорова находилась в Германии нелегально.

Напомним, что в Дрездене в Германии "отличилась" россиянка. Она призвала Путина бросить ракету на городскую площадь, где собралась толпа выступивших против войны в Украине людей.

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