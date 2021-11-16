Аваков рассказал, что просил нардепов голосовать за свое увольнение: "Это было очень смешно"

Аваков рассказал, что просил нардепов голосовать за свое увольнение: "Это было очень смешно"

Пост министра внутренних дел Аваков занимал более 7 лет.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что договаривался с народными депутатами, чтобы те проголосовали за его отставку. Накануне он звонил руководителям групп нардепов и просил голосовать за свое увольнение.

Об этом Аваков рассказал в интервью УП.

"Говорил: "Слушайте, надо дать голоса". Это, конечно, было очень смешно", — рассказал эксминистр.

Бывший глава МВД добавил, что тогда многие нардепы не хотели поддерживать его увольнение.

Решение об отставке он принял еще 4 июля. О конкретных причинах Аваков умалчивает. Лишь намекнул, что была необходимость "переступать какие-то границы, которые для меня неприемлемы".

"Когда увидел, что у президента тоже сложилось чувство дискомфорта от целого ряда вещей. Когда количество прихвостней и негодяев, которые в ушки вкладывают разные вещи, перевалило за грань, и у президента не хватило, возможно, желания этому оппонировать, – я понял, что настал момент, когда нужно прощаться. Пришел к президенту, мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу", – поделился Арсен Аваков.

Владимир Зеленский предложил эксминистру несколько других должностей, однако Аваков не согласился — решил отдохнуть. По его словам, никаких договоренностей с властями о том, что в министерстве не будут увольнять приближенных к Авакову людей не было.

"И я не хочу идти в эту систему исполнительной власти, которая сейчас выстраивается. Ну и, очевидно, в Офисе президента такого пылкого желания не возникло", – добавил он.

Арен Аваков подал в отставку 13 июля. А уже 15 июля 291 голосом "за" Верховная Рада поддержала его увольнение. На должности министра внутренних дел он проработал более 7 лет и был единственным министром, который пришел после смены власти в Украине в 2014 году и не потерял свой пост. На замену Авакову пришел Денис Монастырский – глава парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Новости недели: какие вероятные причины и последствия внезапной отставки Арсена Авакова

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку