Авансом получили более 1 млн гривен: в МВД рассказали, сколько должны были заплатить участникам запланированных беспорядков в Киеве

Авансом получили более 1 млн гривен: в МВД рассказали, сколько должны были заплатить участникам запланированных беспорядков в Киеве

Отдельно организаторы выделили средства на штрафы по админпротоколам, поскольку предполагалось, что участников беспорядков будут задерживать.

Полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. К этому были привлечены около пяти тысяч человек. Им обещали от 800 до 2 500 долларов, в зависимости от "видов работ".

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга.

По его словам, участникам "протеста" поставили четкие задачи, в частности, "создать картинку, раскачать ситуацию и разыграть спектакль".

За это участники должны были получить немаленькие деньги. Отдельно организаторы выделили средства на штрафы по административным протоколам, поскольку предполагалось, что участников беспорядков будут задерживать.

"Масовка – от 800 грн на человека, "титушки" – 1 200 грн, более радикальные акции (зажигание шин) – 2 500 долларов. Дополнительно выделили "кассу" на штраф. Потому что правоохранители будут задерживать и будут админпротоколы", — рассказал он.

Клименко отметил, что авансом участники группы организаторов получили более 1 млн гривен.

"Мы сейчас определяем пути поступления этих денег", – сообщил он.

По словам главы Нацполиции, в беспорядках должны были принять участие около пяти тысяч человек. Среди них по плану должно было быть 1,5 тыс так называемых "титушек", которые должны были устроить стычки с полицейскими.

Готовили к протестам и псевдомедиков. Они бы рассказывали о травмах людей. Планировалось, что беспорядки будут транслировать на разных телеканалах.

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