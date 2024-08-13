"Авантюра, которая может обернуться катастрофой": NYT о последствиях для Украины от операции на Курщине

В NYT проанализировали, что выиграет Украина от операции на Курщине и чем рискует.

Операция в Курской области – попытка хоть как-то шокировать Россию.

Об этом говорится в статье The New York Times.

"Это попытка хоть как-то шокировать Россию. Это может дать Украине победу или по крайней мере заставить их чувствовать себя хорошо на несколько дней. Меняет ли это больший расчет на поле боя? Это еще предстоит увидеть", – сказал автору статьи его коллега Эрик Шмитт, отвечающий за тему национальной безопасности США.

Потенциальный плюс для Украины

Что выиграет Украина от своего последнего наступления? В статье указали несколько возможностей:

Украина хочет оттянуть российские войска с Донетчины, Запорожья и Харьковщины, а также избежать российского наступления на Сумы.

Поднятие морального духа украинцев.

"Моральный дух дома упал. Последнего большого успеха в контрнаступлении Украина достигла осенью 2022 года, когда ее военные вернули себе северо-восточный район Харькова. Тем временем солдаты продолжают гибнуть, а мирное население подвергается регулярным бомбардировкам. Россия захватила куски земли на востоке и северо-востоке Украины. Экономика остается слабой. Большой удар мог бы помочь восстановить внутреннее доверие к военным усилиям", – пишет NYT.

Украина хочет получить поддержку за границей. Победа на поле боя против России, даже если она не является стратегически важной, может вернуть сторонников.

Украина хочет убедить Вашингтон, что она может нанести удар внутри России.

"Американские чиновники запретили Украине использовать оружие, произведенное в США, для ударов слишком глубоко по территории России. Они обеспокоены тем, что такая атака может заставить Россию действовать более опрометчиво. Но если текущее вторжение не приведет к эскалации, американские чиновники могут разрешить будущие украинские залпы дальше через границу", – отмечают в издании.

Сработает ли что-нибудь из этого?

Некоторые аналитики настроены скептически. Российская армия значительно превосходит украинскую. У Москвы все еще есть резервы срочников, которые она не использовала в войне, так что ей может не понадобиться перебрасывать войска из стратегических мест для укрепления своих границ. И целевая аудитория этого нового шага — в Украине и за рубежом — может не видеть большой пользы, если это не поможет Украине отвоевать ее территорию.

Планирование наперед

По мнению автора статьи, Украина также может надеяться использовать территории на Курщине как разменную монету в мирных переговорах с РФ в обмен на свои территории.

Для этого Украина должна фактически сохранить то, что ей нужно. Учитывая то, насколько перегружены военные силы Украины, это может быть невозможным. И если бы Украина понесла большие потери, пытаясь удержать чужую территорию, вторжение было бы катастрофой.

"Это огромная авантюра со стороны украинцев", — сказал Эрик Шмитт.

Ранее в МИД Украины назвали цель операции в Курской области.

Читайте также:

ВСУ "дерусифицировали" населенный пункт на Курщине – видео

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.