- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
Аварии на подстанциях из-за перегрузки: как правильно включать технику после подачи электроэнергии
Эксперт отметил, что больше энергии потребляют бойлеры и духовки. Стиральная машина, если она не на сушке, не столь мощная.
Одновременное включение жильцами дома приборов может привести к возгоранию кабелей и электрощитовых.
Об этом сообщил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков в эфире КИЕВ24.
«Бывает, дают свет, проходит 10-15 минут и он гаснет. Все эти аварийные отключения — это выход из строя либо внутренних электросетей дома, либо, в худшем случае, трансформаторных станций района целого, либо части секции дома», — отметил Дяков.
Эксперт объяснил, какие приборы потребляют больше всего.
«Больше всего энергии потребляют бойлеры и духовки. В то же время, стиральная машина, если она не на сушке, не столь мощная», — отмечает он.
Впрочем, Дяков добавил, что очень тяжело контролировать это «одновременное включение».
«Те жильцы, которые находятся дома, могут включить эти приборы и сделать бытовые свои вещи в часы, когда все остальные, например, на работе», — подытожил он.
Напомним, в четверг, 29 января, в Киеве наконец-то появились временные графики отключений света.