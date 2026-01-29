ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Аварии на подстанциях из-за перегрузки: как правильно включать технику после подачи электроэнергии

Эксперт отметил, что больше энергии потребляют бойлеры и духовки. Стиральная машина, если она не на сушке, не столь мощная.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Возгорание кабеля

Возгорание кабеля / © Корреспондент

Одновременное включение жильцами дома приборов может привести к возгоранию кабелей и электрощитовых.

Об этом сообщил эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Дяков в эфире КИЕВ24.

«Бывает, дают свет, проходит 10-15 минут и он гаснет. Все эти аварийные отключения — это выход из строя либо внутренних электросетей дома, либо, в худшем случае, трансформаторных станций района целого, либо части секции дома», — отметил Дяков.

Эксперт объяснил, какие приборы потребляют больше всего.

«Больше всего энергии потребляют бойлеры и духовки. В то же время, стиральная машина, если она не на сушке, не столь мощная», — отмечает он.

Впрочем, Дяков добавил, что очень тяжело контролировать это «одновременное включение».

«Те жильцы, которые находятся дома, могут включить эти приборы и сделать бытовые свои вещи в часы, когда все остальные, например, на работе», — подытожил он.

Напомним, в четверг, 29 января, в Киеве наконец-то появились временные графики отключений света.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie