Авария на химзаводе Ровно: в городе созывают заседание комиссии ТЭБ, полиция возбудила уголовное дело

Авария на химзаводе Ровно: в городе созывают заседание комиссии ТЭБ, полиция возбудила уголовное дело

Мэр призвал жителей Ровно не паниковать, и заверил, что ситуация под постоянным контролем. "Ривнеазот" расположен в нескольких километрах от Ровно.

В Ровно 21 июля созовут внеочередное заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) из-за аварии на "Ривнеазоте".

Об этом рассказал городской голова Ровно Александр Третьяк на своей странице в Facebook.

Мэр призвал жителей Ровно не паниковать, и заверил, что ситуация под постоянным контролем.

"По состоянию на 21:00 все показатели загрязнения атмосферного воздуха в областном центре находятся в пределах нормы. Сделанные исследования в микрорайоне "Юбилейный" в нескольких точках. Результаты — показатели в 5-10 раз меньше максимально разовой концентрации", — написал Третьяк.

В то же время в Нацполиции Ровенской области сообщили, что по факту аварии на "Ривнеазоте" было возбуждено уголовное производство.

По словам правоохранителей, произошла аварийная остановка агрегата в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты. Произошла разгерметизация трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

"По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах). Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области Днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". Впоследствии стали известны подробности инцидента.

Глава ОГА Виталий Коваль сообщил, что вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Новости Украины: неподалеку Ровно взорвалось химическое предприятие

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку