Авария на химзаводе Ровно: вредных веществ воздухе не обнаружено

По словам главы ОГА, причин для введения чрезвычайного положения нет.

Сегодня, 20 июля, на предприятии "Ривнеазот" произошел утечка газа. В Гидрометцентре утверждают, что превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

Об этом рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

"Новая информация о ситуации на ЗАО "Ривнеазот". Ровенский Гидрометцентр завершил замеры в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ровно на ул. Млиновская. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено", — заверил он.

По словам Коваля, причин для введения чрезвычайного положения нет.

"После поступления сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации были привлечены все службы — ГСЧС, областного центра контроля и профилактики болезней, экоинспекции и других нужных структур. Причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели — в пределах нормы, подтверждающие соответствующие службы. Ветер был в северо-восточном направлении, на Ровно облако не пошло. Комиссия ТЭБ и ЧС продолжает работу. Мы разбираемся с причинами возникновения ситуации. Уверяю, что избегать ответственности и скрывать какие-либо факты никто не будет", — сказал глава ОГА.

Главный санитарный врач Ровенской Роман Сафонов заверил, что угрозы окружающей среде нет.

"Сейчас все показатели загрязнения атмосферного воздуха — в пределах нормы. Делались исследования в микрорайоне "Юбилейный" в нескольких точках. Показатели в 5-10 раз меньше максимально разовой концентрации за предельно допустимые. Можно быть спокойными. Также провели исследование в жилой застройке села Городок, на въезде. Там показатели меньше в 5-7 раз. Ситуацию отслеживать и ночью, и утром, о результатах будет сообщено", — отметил он.

Напомним, в Ровенской области днем 20 июля произошла авария на заводе "Ривнеазот". Впоследствии стали известны подробности инцидента.

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