Авария на канализационной станции в Житомире: нечистоты в реку уже не текут, погибли более 30 тыс. рыб

Авария на канализационной станции в Житомире: нечистоты в реку уже не текут, погибли более 30 тыс. рыб

На станции уже подключили насосы.

На главном коллекторе Житомира, где в выходные произошла аварийная ситуация, уже подключили насосы: нечистоты в реку Тетерев уже не стекают.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 августа.

Один из электродвигателей привезли из Обухова, другой — приобрели на Ровенской атомной станции.

Причины инцидента устанавливать комиссия, неделю проверять работу водоканала и действия персонала. То, что авария могла произойти из-за слишком большого количества осадков, городские власти исключает. Зато сетуют на работу подрядчика и руководство водоканала.

"Здесь работала комиссия, которая расследует, что повлекло эту аварию. Прежде всего это подрядные работы, которые выполнялись, и отсутствие контроля со стороны водоканала. Такие сложные работы не могут проводиться одним подрядчиком, даже если у них есть технадзор. Должна быть все же работа водоканала", — говорит мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Следует заметить, что из-за попадания нечистот в реки, которые шли со всего города четыре дня, погибли более 30 тыс. рыб. Такие цифры приводят в рыбоохранных патрулях. В горсовете обещают: как только завершат с ликвидацией аварии, начнут восстанавливать экологию реки. В частности, обогащать воду кислородом.

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