Авария на канализационной станции в Житомире: тысячи кубометров нечистот несколько дней льются в реку

Авария на канализационной станции в Житомире: тысячи кубометров нечистот несколько дней льются в реку

На монтаж нового оборудования нужно минимум десять дней.

В Житомире ночью не припинялиться работы на главной канализационной станции, где накануне произошла масштабная авария, из-за которой нечистоты льются в реку.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 августа.

Специалисты устанавливают два новых насоса. Один из них заработал, но тут же сгорел. Именно поэтому нечистоты снова полились в реку. "Дней десять надо на одну сторону, чтобы поставить коллектор и группу насосов. Это так попланово. Может быть и больше", — говорит руководитель подрядной организации Михаил Ходюк.

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Авария на главном коллекторе Житомира произошла в выходные. Во время мощного ливня прорвало метровую трубу, по которой на очистную станцию направляются стоки. Затопило машинный зал — все оборудование оказалось под водой. Помпы вышли из строя. Коммунальщики откачали со станции воду, а вот старые насосы, которым более 40 лет, после потопа уже не пригодны к эксплуатации.

Закупили новое оборудование. На его монтаж понадобится минимум десять дней. Пока его монтируют, стоки со всего города идут в реку Тетерев. Из-за загрязнения воды массово гибнет рыба. Экологи говорят, что авария нанесла миллионные убытки окружающей среде, которые придется заплатить водоканала.

В свою очередь, мэр Житомира Сергей Сухомлин уже заявил: у коммунального предприятия платить нечем. Поэтому штрафы покроют из городского бюджета.

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