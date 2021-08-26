Авария на канализационной станции в Житомире: водоканал вызвал миллионные убытки

Госэкоинспекция направила материалы в правоохранительные органы.

Вследствие аварии на канализационной насосной станции Житомира и попадания нечистот в реку Тетерев нанесен миллионные убытки экологии.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

За несколько дней предприятие сбросило в Тетерева 120 тыс.м3 неочищенных сточных вод. Отмечается, что КП "Житомирводоканал" вызвал убытки экологии в размере 22,88 млн грн:

за сброс неочищенных сточных вод 13,1 млн грн;

за гибель водных живых ресурсов 8,9 млн грн;

за загрязнение земельных ресурсов почти 880 тыс. грн.

"Первые сбросы неочищенных вод предприятие осуществило еще 7 августа. В течение следующих дней Госэкоинспекция Полесского округа осуществляла мониторинг экологической ситуации на р. Тетерев", — говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили в воде отклонения от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата и низкий уровень растворенного кислорода. Кроме того, в образцах почвы был превышен уровень аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза и хлоридов в 2,5 раза.

Фото из открытых источников

Впрочем, загрязнено не только воду и почву. Из-за аварии произошла массовая гибель рыбы — это более 27 тыс. единиц.

Андрей Малеваный отметил, что Госэкоинспекция направила материалы в правоохранительные органы.

Как сообщалось, в Житомире большое количество нечистот попала в реки Тетерев. Произошло это из-за аварии на главной канализационной насосной станции. По информации коммунальщиков за большого количества осадков был затоплен машинный зал, а мощности насосного оборудования не хватило

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