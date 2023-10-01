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Авария на нефтепроводе в Прикарпатье: река загрязнена в несколько десятков раз

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Авария на нефтепроводе в Прикарпатье: река загрязнена в несколько десятков раз

Взрыв нефтепровода в Ивано-Франковской области 30 сентября / Фото: ГСЧС Украины

Река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода.

После аварии на нефтепроводе в реке Стримба Ивано-Франковской области концентрация нафропродуктов превышает норму в 26 раз.

Об этом сообщает Днестровское бассейновое управление водных ресурсов.

"Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды равна 7,7 мг/дм3, что в 25,7 раза выше гигиенических нормативов качества водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых потребностей населения и в 154 раза выше предельно допустимых концентраций для воды рыбохозяйственных водоемов" ", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что река загрязнена нефтепродуктами в результате разгерметизации трубопровода.

"Мониторинг водных объектов, находящихся в зоне кризисной ситуации, будет продолжен до достижения нормативных значений показателей качества вод", — подытожили в Днестровском БУВР.

Напомним, в субботу, 30 сентября, в селе Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. Из-за аварии пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка, которые госпитализированы в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
565
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