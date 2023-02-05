Авария на подстанции в Одессе – без света остаются около 280 тыс. человек

В Одессе в результате масштабной аварии на подстанции около 280 тыс. человек (до 40% потребителей) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения света.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В результате чрезвычайной ситуации глава правительства провел совещание с Одесской ОВА, где сейчас работают министр энергетики и руководитель "Укрэнерго", касательно ситуации с электроснабжением в городе Одесса и Одесском районе.

"За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более 200 тысяч абонентов и критической инфраструктуре. Фактически 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных. Круглосуточно продолжаются ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария", - отметил он.

Также, по словам Шмыгаля, в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило в город, еще около 50 в пути.

Авария на подстанции в Одессе

За сутки в Одессе произошли две масштабные аварии на подстанции. Без света остались Приморский, Малиновский и Суворовский районы Одессы, а также села поблизости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.

Критическую инфраструктуру города уже удалось подключить к энергоснабжению.

Из-за масштаба аварии в город приехали министр энергетики Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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