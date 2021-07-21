Авария на предприятии "РовноАзот": стало известно, что происходит с воздухом и окружающей средой

Авария на предприятии "РовноАзот": стало известно, что происходит с воздухом и окружающей средой

Эксперты говорят, что воздух чистый, угрозы населению нет.

Эксперты продолжают проверять качество воздуха в результате аварии на заводе "РовноАзот". Сейчас угрозы населению и окружающей среде нет.



Об этом заявили в пресс-службе МВД Украины.

"Мониторинг состояния воздуха и окружающей среды осуществляется в круглосуточном режиме. По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", — подчеркнули в МВД.



В населенных пунктах содержание вредных веществ не превышает показатели: диоксид азота — 0,031—0,074 мг/м3 при допустимой норме в 0,2 мг/м3 и оксида азота — 0,029—0,048 мг/м3 при допустимой норме в 0,4 мг/м3.



Напомним, что происшествие случилось во вторник, 20 июля, около 17:00 на предприятии "РовноАзот". В цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чего в воздух попали нитрозные газы. Сейчас цех работает в штатном режиме.

Новости Украины: авария на "Ровноазоте" – нет ли загрязняющих веществ в воздухе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку